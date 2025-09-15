به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کامران قاسمپور آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم ایران و دارنده ۲ مدال طلای جهان در دیدار ردهبندی برابر داهیا از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز جهان شد. اما او در روز نخست و در نیمه نهایی برابر زاهد والنسیا دارنده مدال برنز جهان از آمریکا با نتیجه ۷ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند تا این کشتیگیر آمریکایی برای نخستین بار قهرمان جهان هم شود و بر روی تشک برای قاسمپور هم کری بخواند.
کامران قاسمپور پس از کسب مدال برنز جهان، در گفتوگو با یک رسانه روسی درباره باخت مقابل زاهد والنسیا کشتیگیر آمریکایی گفت: من شرمنده مردم شدم، انشاءالله سال بعد جبران میکنم.
دارنده دو طلا و یک برنز جهان افزود: شرایط من خوب نبود، مسلما در مسابقه بعدی این نتیجه را جبران خواهم کرد.
او درباره رقابت با رمضاناف قهرمان المپیک هم گفت: آن مسابقه شرایط خاص خودش را خواهد داشت و ورژن دیگری از من را خواهید دید.
