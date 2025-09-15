زارع در تعقیب طلای المپیک

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مرحله رده‌بندی و فینال ۴ وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان شب گذشته در کرواسی برگزار شد و امیرحسین زارع به مدال طلای سنگین وزن دست یافت. اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به این موضوع نوشت: امیرحسین زارع با پیروزی خود در فینال در ۵ سال گذشته در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای سومین بار قهرمان جهان شد. زارع گفت: «خدا را شکر می‌کنم که این عنوان قهرمانی برای سومین بار اتفاق افتاده است. امیدوارم تا زمانی که کشتی می‌گیرم، بتوانم به کسب مدال طلا ادامه دهم. این سومین مدال هم به اندازه مدال‌های دیگر حس خوبی دارد و آن را به مردم ایران تقدیم می‌کنم.» این پیروزی کمی از تلخی شکست در فینال المپیک پاریس، جایی که او با نتیجه ۱۰ بر ۹ از گنو پتراشویلی شکست خورد، کم می‌کند.

زارع که پیش از این در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ عناوین قهرمانی جهان را کسب کرده بود، خاطرنشان کرد: «آن تجربه سخت در المپیک واقعاً دردناک بود و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. خودم هم اشتباهاتی مرتکب شدم. در ۱۳ ماه گذشته، فقط روی تمرین تمرکز کرده‌ام تا مدال بعدی‌ام طلا باشد و آن اشتباهات را جبران کنم. به تلاش و کوشش ادامه خواهم داد تا بهتر شوم و در نهایت طلای المپیک را به دست آورم.»