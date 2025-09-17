En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟

براساس اعلام راه‌آهن در حال حاضر در مسیر‌های تهران- شیرگاه، تهران-کاشان، تهران- همدان و مثلث طلایی اصفهان، شیراز و یزد قطار‌های گردشگری وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۶۲
| |
251 بازدید

کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محسن طباطبایی مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن در پاسخ به این سوال که چه تعداد قطار گردشگری در کشور داریم، گفت: قطار‌هایی که صرفا برای گردشگری استفاده می‌شوند، شامل قطار تهران - شیرگاه، تهران - کاشان، تهران - همدان و قطار مثلث طلایی است.

وی افزود: در خردادماه قطار مثلث طلایی یعنی قطاری که از سه شهر اصفهان، شیراز و یزد می‌گذرد را اجرا کردیم و استقبال خوبی نیز شد و قصد داریم در مهرماه نیز دور دوم این قطار را اجرایی کنیم.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن تصریح کرد: قطار گردشگری تهران - همدان را اخیرا راه‌اندازی کردیم که اگر تقاضا باشد آن را ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه گفت: در کلیه مسیر‌هایی که قطار بین شهری تردد دارد در روز‌ها و در ایامی که در قطار صندلی خالی وجود داشته باشد، دفاتری که فعالیت گردشگری دارند، به خرید بلیت اقدام کرده و از سرویس ترکیبی قطار و اتوبوس برای جابه‌جایی گردشگران استفاده می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطار گردشگری قطار مثلث طلایی راه‌آهن
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت بلیت پروازهای اربعین ۶ میلیون تومان
انسداد خط آهن شمال و توقف قطار گردشگری خبرنگاران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZcQ
tabnak.ir/005ZcQ