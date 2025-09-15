طلای جهانی زاگرب؛ امیرحسین زارع چهارمین آزادکار پرافتخار ایران

امیرحسین زارع، ملی‌پوش سنگین‌وزن کشتی آزاد ایران، با کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی زاگرب با ثبت سومین طلای جهانی خود، جایگاهش را در رده پر افتخارترین آزادکاران تاریخ ایران در مسابقات جهانی ارتقا داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، امیرحسین زارع، سنگین‌وزن تیم ملی کشتی آزاد ایران، یکشنبه شب در رقابت‌های جهانی زاگرب با اقتدار به مدال طلا دست یافت و با این افتخار، جایگاه خود را در تاریخ کشتی آزاد ایران ارتقا داد.

زارع با سومین طلای جهانی و در مجموع با ۳ مدال طلا و یک برنز، حالا به‌عنوان چهارمین آزادکار پرافتخار تاریخ ایران در مسابقات جهانی شناخته می‌شود.

در جدول پرافتخارترین آزادکاران تاریخ کشتی آزاد ایران، عبدالله موحد با ۵ طلای جهان در صدر قرار دارد و پس از او ابراهیم جوادی با ۴ طلا جایگاه دوم را در اختیار دارد. حسن یزدانی با ۳ طلا، ۳ نقره و یک برنز سوم است و امیرحسین زارع اکنون با ۳ طلا و یک برنز در رده چهارم ایستاده است.

پرافتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی:

۱- عبدالله موحد با ۵ طلا

۲- ابراهیم جوادی با ۴ طلا

۳- حسن یزدانی با ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز

۴- امیرحسین زارع با ۳ طلا و یک برنز

۵- منصور مهدیزاده با ۳ طلا و یک برنز

۶- امامعلی حبیبی با ۳ طلا

۷- غلامرضا تختی با ۲ طلا و ۲ نقره

۸- محمد ابراهیم سیف‌پور با ۲ طلا و یک نقره جهان

۹- رسول خادم با ۲ طلا و یک نقره جهان

۱۰- رضا یزدانی با ۲ طلا و ۲ برنز جهان