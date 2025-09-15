En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بخشنامه جدید گمرک ایران درباره تجهیزات صدا و سیما!

بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران درباره ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۴۷
| |
163 بازدید
بخشنامه جدید گمرک ایران درباره تجهیزات صدا و سیما!

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره ۱۴۰۴/۸۵۹۰۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.‌

‌به گزارش تابناک به نقل از مهر، در این بخشنامه در خصوص ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیما آمده با توجه به بخشنامه‌های ۱۸ شهریور دفتر مقررات وزارت صمت و ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخصوص معافیت از ثبت سفارش است، صدا و سیما در مورد فرستنده، گیرنده، تجهیزات و لوازم یدکی آنها و… از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی معاف می‌باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بخشنامه صداوسیما گمرک معاونت حقوقی رییس جمهور خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اطلاعیه اعلام ساعت کاری ادارات در برخی استان‌ها
آغاز مجدد تشریفات گمرکی در بندرشهید رجایی
بخشنامه اصلاح حقوق ۱۴۰۴ کارمندان ابلاغ شد
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
فهرست فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور
سود بازرگانی خودروهای کارکرده ابلاغ شد
کدام کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند؟
نکاتی درباره بخشنامه فراگیری صوت و تصویر
معاون حقوقی رئیس جمهور منتخب از سازمان تعزیرات می‌آید
ترور فرماندهان نظامی یک کشور؛ نقض حقوق بین‌الملل
بخشنامه مهم بانک مرکزی به بانک‌ها
بخشنامه جدید گمرک درباره سقف ارز همراه مسافر
بخشنامه هشت ماده‌ای فرهنگی ابلاغ شد
بخشنامه معافيت مالياتي دولت هشتم لغو شد
سه عامل تنزل رتبه گمرک ایران در جهان
زمان ترخیص کالا به 3 روز کاهش می‌یابد
خروج ایران از فهرست 5 گمرک برتر دنیا
چگونگی ثبت اطلاعات کالاها پیش از ورود به گمرک
نحوه انتخاب مجری برای گفت‌وگو با سران قوا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۰ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۲ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZcB
tabnak.ir/005ZcB