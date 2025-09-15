سلام نظامی بیرانوند پس از پایان محرومیت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ مهمترین خبر فوتبال ایران در روزهای گذشته، موضوع توقف محرومیت علیرضا بیرانوند بوده که باعث شد تا سنگربان تیم ملی ایران فرصت حضور در دیدارهای باشگاهی و ملی تیمش را داشته باشد.
بیرانوند که در تمرینات تیم تراکتور هم حضور داشته، در سفر به دبی تیمش را همراهی کرده و حالا تصویر او پای پرواز با سلام نظامی منتشر شده که در آستانه این دیدار آسیایی معنادار است. تراکتور سهشنبه در اولین بازی لیگ نخبگان آسیا میهمان شبابالاهلی امارات است.
