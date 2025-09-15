به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهم‌نامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این بانک برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه و دکتر زرندی مدیرعامل این شرکت رسید.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم هدف از امضای تفاهم‌نامه را حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: این تفاهم‌نامه همکاری‌های متقابل بانک رفاه و شرکت فولاد مبارکه را افزایش می‌دهد و بانک از این طریق نسبت به تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای شرکت اقدام می‌کند.

وی افزود: بانک رفاه کارگران از طریق این تفاهم‌نامه منابع ارزی مورد نیاز پروژه‌های شرکت را که دارای درآمد ارزی هستند، تامین می‌کند. همچنین با پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک، به سهم خود از پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شرکت حمایت می‌کنیم.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه از سایر روش‌ها به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های شرکت استفاده می‌کنیم گفت: ازجمله این روش‌ها انتشار اوراق گواهی سپرده خاص است که با استفاده از این اوراق منابع خرد و سرگردان از سطح جامعه گردآوری شده و به سمت طرح‌های اجرایی شرکت سوق داده می‌شود.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه پروژه‌های بسیار خوبی در صنعت فولاد کشور در دست اجرا دارد و از ظرفیت‌های توسعه‌ای ارزشمندی در این صنعت برخوردار است که بانک رفاه کارگران آمادگی دارد به سهم خود در مسیر شکوفایی این ظرفیت‌ها گام بردارد و در مسیر تامین مالی طرح‌های آن اقدام کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: این بانک به عنوان سومین هلدینگ بزرگ کشور در بین 500 شرکت برتر خدمات حمایتی خود را در سال‌های اخیر به نحو چشم‌گیری ارتقا داده است و بدون شک بانک در کنار شرکت فولاد مبارکه قرار دارد و بستر اجرای پروژه‌های شرکت را فراهم و از این طریق از رونق تولید و اشتغالزایی در کشور حمایت می‌کنیم.

دکتر للـه‌گانی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران متعلق به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است و منافع توسعه‌ همکاری‌های متقابل این بانک و شرکت به این قشر معزز تعلق می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از این شرکت گفت: شرکت در حال حاضر طرح‌های توسعه‌ای فراوانی دارد که برای اجرای آنها و تحقق اهداف مربوطه نیازمند همکاری و حمایت بانک هستیم.

دکتر زرندی به بزرگ‌ترین طرح فولادی کشور که از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دست اجرا قرار دارد اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی طرح مذکور با اعتبار 600 میلیون یورو در حال انجام است و برای تکمیل آن و افزایش ظرفیت‌های صنعت فولاد کشور، علاقه‌مند به همکاری با بانک رفاه کارگران هستیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو کشور در حمایت از واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و ضرورت دارد همکاری‌های متقابل شرکت و این بانک توسعه یابد.