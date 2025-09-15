En
سامانه «سودآیند» بانک آینده راه‌اندازی شد

بانک آینده با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف خدمت‌رسانی بهینه به مشتریان خود، سامانه مدیریت دارایی «سودآیند» را راه‌اندازی نمود.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۲۷
166 بازدید
سامانه «سودآیند» بانک آینده راه‌اندازی شد
 
با «سودآیند»، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها دیگر سخت نیست

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ این بانک در راستای ارائه خدمات نوین بازار سرمایه، ایجاد ارتباط مؤثر بین محصولات این بازار و بازار پول و به‌منظور مدیریت بهینه دارایی‌های خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نسبت به راه‌اندازی سامانه مدیریت دارایی «سودآیند» به نشانی soodayand.ir اقدام نموده است.
مشتریان محترم می‌توانند با بهره‌گیری از سامانه «سودآیند» از امکان سرمایه‌گذاری ساده و حرفه‌ای تا 35 درصد سود سالانه، بهره‌مند گردند. گفتنی است؛ به‌منظور قدردانی از همراهی مشتریان صندوق‌ها، هدیه‌ای معادل 350.000 ریال، برای نخستین سرمایه‌گذاری هر یک از دوستان با کد معرف مشتری، در نظر گرفته شده است.
علاقه‌مندان به ثبت‌نام و استفاده از سامانه «سودآیند» می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب کارگزاری بانک آینده مراجعه نموده یا از طریق شماره تماس 71767000-021 با کارشناسان این سامانه، تماس حاصل فرمایند.
