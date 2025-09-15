سامانه «سودآیند» بانک آینده راه‌اندازی شد

بانک آینده با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف خدمت‌رسانی بهینه به مشتریان خود، سامانه مدیریت دارایی «سودآیند» را راه‌اندازی نمود.