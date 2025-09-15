En
مهاجرت ۱۰۰ نفر اول کنکور در رشته‌های پزشکی از کشور

دکتر شاهین آخوندزاده اظهار کرد: نخبگان ایرانی که در رشته‌های علوم پایه به خارج از کشور مهاجرت کردند، اغلب این افراد پس از مدتی به کشور بازمی گردند؛ اما متاسفانه در رشته‌های بالینی حاضر به بازگشت به کشور نمی‌شوند.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۲۶
| |
761 بازدید
|
۲
مهاجرت ۱۰۰ نفر اول کنکور در رشته‌های پزشکی از کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شایسته سالاری را مهمترین عامل حفظ نخبگان و کاهش مهاجرت در کشور دانست و گفت: متاسفانه اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل اینکه ما نمی‌توانیم این افراد را جذب کنیم مهاجرت می‌کنند.

دکتر شاهین آخوندزاده ضمن بیان این مطلب به وضعیت بازگشت نخبگان به کشور طی یک سال اخیر اشاره و اظهار کرد: نخبگان ایرانی که در رشته‌های علوم پایه به خارج از کشور مهاجرت کردند، اغلب این افراد پس از مدتی به کشور بازمی گردند؛ اما متاسفانه در رشته‌های بالینی حاضر به بازگشت به کشور نمی‌شوند؛ به طور مثال یک پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب که در آمریکا مشغول به کار است به سختی به کشور برمی‌گردد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما موارد بسیار نادری را مشاهده کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد:، اما ایرانیانی که در رشته‌های علوم پایه در خارج از کشور تحصیل کرده و مشغول به کار شدند یا اینکه از ایران مهاجرت کردند، پس از مدتی به کشور باز می‌گردند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه بیشترین دانشجویان ما در رشته‌های علوم پزشکی از دانشگاه‌های بزرگ مهاجرت می‌کنند، گفت: متاسفانه اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل اینکه ما نمی‌توانیم این افراد را جذب کنیم مهاجرت می‌کنند.

دکتر آخوندزاده به مهمترین دلیل مهاجرت نخبگان در کشور اشاره و تصریح کرد: اعتقاد من این است که بیشترین راهی که می‌تواند جذب نخبگان را افزایش دهد، شایسته سالاری است؛ به این معنی اگر ما به جوان نخبه خود نشان دهیم که ۳۰ نفر از روسای دانشگاه، وزاری دولت، معاونان وزیر و ... جز نخبگان هستند یعنی شایسته سالاری حاکم شده است. جوانان نخبه ما با دیدن این شرایط انگیزه خدمت در کشور را پیدا می‌کنند؛ بنابراین یکی از مهمترین دلیل مهاجرت این است که نخبگان ما این شایسته سالاری را در کشور مشاهده نمی‌کنند.

وی افزود: طی یک یا دو سال اخیر تعداد مهاجرت اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش نیافته است؛ اما هر زمانی تنگنا‌ها زیاد شده و مسائل اقتصادی و اجتماعی حاد می‌شود ما باید منتظر یک پیک مهاجرت نخبگان باشیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هر چقدر چراغ پژوهش روشن‌تر باشد، از میزان مهاجرت جلوگیری خواهد کرد. بخش زیادی از دانشجویان رتبه‌های برتر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی که با من کار تحقیقاتی انجام می‌دهند، معتقد هستند اگر شرایط پژوهش کشور شاداب و مهیا بود، مهاجرت نمی‌کردند.

آخوندزاده از نهایی شدن آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر این آیین‌نامه در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و منتظر نهایی شدن این آیین‌نامه هستیم.

بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
صد نفر اول با چند صد نفر بعدی تفاوت چندانی ندارند . اتفاقا اگر بعد از قبولی مهاجرت کنند بهتر از آن است که بعد از فارغ التحصیلی مهاجرت کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
بمونن که چی بشه؟
tabnak.ir/005Zbq