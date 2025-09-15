عراقچی: در کنار قطر و در برابر تهدیدات منطقه هستیم

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن اعلام حمایت از مسلمان منطقه، تأکید کرد که ایران در برابر تهدیدی که کل منطقه را در معرض خطر قرار داده، در کنار ملتهای مسلمان ایستاده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عراقچی که برای شرکت در نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی درباره تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به قطر، به این کشور سفر کرده، در این پیام نوشت: «من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران: ایران در کنار قطر، و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، بهویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید میکند.»
وزیر امور خارجه ایران همچنین روز گذشته و در دیدار شیخ «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، ضمن تاکید بر موضع اصولی و قاطع ایران در محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور، بر ضرورت اتخاذ اقدام موثر و دستهجمعی از سوی جهان اسلام برای مقابله با جنگافروزی این رژیم علیه کشورهای اسلامی، توقف نسلکشی در غزه و محاکمه و مجازات سرکردگان رژیم اشغالگر تاکید کرد.
رژیم صهیونیستی روز سهشنبه گذشته و در تلاش برای ترور رهبران حماس، ساختمانی را در دوحه هدف حمله هوایی قرار داد. در این تجاوزگری، پنج نفر به شهادت رسیدند اما عملیات ترور رهبران این جنبش شکست خورد.
این اقدام با محکومیت گسترده در سطح بینالمللی مواجه شده است.
نشست سران کشورهای اسلامی درباره حمله رژیم صهیونیستی به قطر، امروز برگزار میشود.
