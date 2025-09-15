En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سری شیائومی ۱۷ در سه مدل رسماً تأیید شد

شیائومی امروز رسماً تأیید کرد که با عبور از نام‌گذاری Xiaomi 16، سری گوشی‌های هوشمند شیائومی ۱۷ را در اواخر ماه جاری میلادی در چین معرفی خواهد کرد. این رویکرد مشابه معرفی پرچم‌داران قبلی، ازجمله سری شیائومی ۱۵ است که بلافاصله پس از معرفی تراشه پرچم‌دار اسنپدراگون ۸ الیت معرفی شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۱۷
| |
542 بازدید

سری شیائومی ۱۷ در سه مدل رسماً تأیید شد

به گزارش تابناک به نقل از ترنجی؛ این بار شرکت شیائومی، سه گوشی پرچم‌دار شیائومی ۱۷، شیائومی ۱۷ پرو و شیائومی ۱۷ پرو مکس را معرفی خواهد کرد که همگی به تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز هستند.

خلاصه و نکات کلیدی

شیائومی رسماً تأیید کرده است که سری Xiaomi ۱۷ در اواخر سپتامبر در چین رونمایی خواهد شد.

این سری شامل سه مدل ۱۷، ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس است که همگی به تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز هستند.

 شایعات به وجود دوربین سه‌گانه ۵۰ مگاپیکسلی و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی در مدل استاندارد اشاره دارند.

مدیر شیائومی اعلام کرده است که این شرکت با اطمینان کامل به رقابت مستقیم با سری آیفون ۱۷ می‌پردازد.

مشخصات فاش‌شده از شیائومی ۱۷ (بر اساس شایعات)

شایعات اخیر مشخصات قابل‌توجهی را برای مدل استاندارد Xiaomi ۱۷ فاش کرده‌اند که در صورت صحت، با یک پرچم‌دار بسیار قدرتمند روبه‌رو خواهیم بود.

مشخصه ویژگی (شایعه‌شده)
نمایشگر ۶.۳ اینچ، 1.5K، OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل با سنسور OmniVision
دوربین فوق‌عریض ۵۰ مگاپیکسل
دوربین تله‌فوتو ۵۰ مگاپیکسل با سنسور ISOCELL JN5 سامسونگ
نرم‌افزار HyperOS 3 مبتنی‌بر اندروید ۱۶
حسگر اثرانگشت اولتراسونیک
گواهی مقاومت IP68 + IP69
باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی
سرعت شارژ ۱۰۰ وات سیمی و ۵۰ وات بی‌سیم

 

استراتژی جدید شیائومی برای رقابت در بازار پرچم‌داران

لو وی‌بینگ (Lu Weibing)، مدیر بخش گوشی‌های هوشمند شیائومی، در خصوص این سری جدید گفت که این محصولات بخشی از استراتژی پنج‌ساله شیائومی برای محصولات رده‌بالا هستند و یک تغییر کلیدی در خط تولید دیجیتال این شرکت را رقم می‌زنند.

Xiaomi ۱۷ قدرتمندترین پرچم‌دار استاندارد تاریخ شرکت خواهد بود که یک ارتقای جامع را بدون افزایش قیمت ارائه می‌دهد.

دو مدل Xiaomi ۱۷ Pro پیشرفت‌های چشمگیری در فناوری‌های اصلی ارائه خواهند داد و به جابه‌جایی مرز‌های بازار فوق رده‌بالا ادامه می‌دهند.

Xiaomi ۱۷ Pro پیشرفته‌ترین پرچم‌دار تصویربرداری جمع‌وجور شیائومی خواهد بود؛ Xiaomi ۱۷ Pro Max نیز قدرتمندترین پرچم‌دار شیائومی در صنعت خواهد بود.

رقابت مستقیم با اپل

لو وی‌بینگ در مورد سری Xiaomi ۱۷ و رقابت با اپل گفت:

پنج سال پیش، ما استراتژی رده‌بالای خود را آغاز کردیم، از بزرگ‌ترین رقیب خود آموختیم و با قاطعیت خود را با آیفون محک زدیم. تا به امروز، اپل همچنان برتری دارد. موفقیت سری آیفون ۱۷ برای همه مشهود است، اما ما همچنان با اعتمادبه‌نفس هستیم و به‌همین‌دلیل است که مستقیماً با آیفون در همان نسل و در همان سطح رقابت می‌کنیم.

این اعتمادبه‌نفس از پیشرفت مستحکمی که طی پنج سال گذشته داشته‌ایم، نشأت می‌گیرد. این پیشرفت ناشی از یک درک عمیق از مفهوم «عدم وجود نقطه ضعف در محصولات رده‌بالا، از مشخصات پیشرو گرفته تا اولویت دادن به تجربه و ادغام عمیق نرم‌افزار و سخت‌افزار» است. با این درک، شیائومی پیشرفت چشمگیری در گوشی‌های هوشمند رده‌بالای خود داشته است.

مهم‌تر از آن، این اعتمادبه‌نفس از پیشرفت‌های مداوم فناوری ما سرچشمه می‌گیرد. طی پنج سال گذشته، ما بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان (حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار) در تحقیق‌وتوسعه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و قصد داریم این سرمایه‌گذاری را طی پنج سال آینده به ۲۰۰ میلیارد یوان (حدود ۲۷.۴ میلیارد دلار) افزایش دهیم. این بار با سری می ۱۷، شما شاهد مجموعه‌ای از آخرین دستاورد‌های ما خواهید بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیائومی پرچمدار شیائومی ۱۷ شیائومی ۱۵
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدیر اجرایی شیائومی جاسوس از آب درآمد
لو رفتن تصویر شیائومی ۱۶ پرو مکس با نمایشگر دوم
شیائومی هشدار داد: این پاوربانک را برگردانید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۹ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۷۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۲ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zbh
tabnak.ir/005Zbh