سری شیائومی ۱۷ در سه مدل رسماً تأیید شد

به گزارش تابناک به نقل از ترنجی؛ این بار شرکت شیائومی، سه گوشی پرچم‌دار شیائومی ۱۷، شیائومی ۱۷ پرو و شیائومی ۱۷ پرو مکس را معرفی خواهد کرد که همگی به تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز هستند.

شیائومی رسماً تأیید کرده است که سری Xiaomi ۱۷ در اواخر سپتامبر در چین رونمایی خواهد شد.

این سری شامل سه مدل ۱۷، ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس است که همگی به تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز هستند.

شایعات به وجود دوربین سه‌گانه ۵۰ مگاپیکسلی و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی در مدل استاندارد اشاره دارند.

مدیر شیائومی اعلام کرده است که این شرکت با اطمینان کامل به رقابت مستقیم با سری آیفون ۱۷ می‌پردازد.

مشخصات فاش‌شده از شیائومی ۱۷ (بر اساس شایعات)

شایعات اخیر مشخصات قابل‌توجهی را برای مدل استاندارد Xiaomi ۱۷ فاش کرده‌اند که در صورت صحت، با یک پرچم‌دار بسیار قدرتمند روبه‌رو خواهیم بود.

مشخصه ویژگی (شایعه‌شده) نمایشگر ۶.۳ اینچ، 1.5K، OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل با سنسور OmniVision دوربین فوق‌عریض ۵۰ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو ۵۰ مگاپیکسل با سنسور ISOCELL JN5 سامسونگ نرم‌افزار HyperOS 3 مبتنی‌بر اندروید ۱۶ حسگر اثرانگشت اولتراسونیک گواهی مقاومت IP68 + IP69 باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی سرعت شارژ ۱۰۰ وات سیمی و ۵۰ وات بی‌سیم

استراتژی جدید شیائومی برای رقابت در بازار پرچم‌داران

لو وی‌بینگ (Lu Weibing)، مدیر بخش گوشی‌های هوشمند شیائومی، در خصوص این سری جدید گفت که این محصولات بخشی از استراتژی پنج‌ساله شیائومی برای محصولات رده‌بالا هستند و یک تغییر کلیدی در خط تولید دیجیتال این شرکت را رقم می‌زنند.

Xiaomi ۱۷ قدرتمندترین پرچم‌دار استاندارد تاریخ شرکت خواهد بود که یک ارتقای جامع را بدون افزایش قیمت ارائه می‌دهد.

دو مدل Xiaomi ۱۷ Pro پیشرفت‌های چشمگیری در فناوری‌های اصلی ارائه خواهند داد و به جابه‌جایی مرز‌های بازار فوق رده‌بالا ادامه می‌دهند.

Xiaomi ۱۷ Pro پیشرفته‌ترین پرچم‌دار تصویربرداری جمع‌وجور شیائومی خواهد بود؛ Xiaomi ۱۷ Pro Max نیز قدرتمندترین پرچم‌دار شیائومی در صنعت خواهد بود.

رقابت مستقیم با اپل

لو وی‌بینگ در مورد سری Xiaomi ۱۷ و رقابت با اپل گفت:

پنج سال پیش، ما استراتژی رده‌بالای خود را آغاز کردیم، از بزرگ‌ترین رقیب خود آموختیم و با قاطعیت خود را با آیفون محک زدیم. تا به امروز، اپل همچنان برتری دارد. موفقیت سری آیفون ۱۷ برای همه مشهود است، اما ما همچنان با اعتمادبه‌نفس هستیم و به‌همین‌دلیل است که مستقیماً با آیفون در همان نسل و در همان سطح رقابت می‌کنیم.

این اعتمادبه‌نفس از پیشرفت مستحکمی که طی پنج سال گذشته داشته‌ایم، نشأت می‌گیرد. این پیشرفت ناشی از یک درک عمیق از مفهوم «عدم وجود نقطه ضعف در محصولات رده‌بالا، از مشخصات پیشرو گرفته تا اولویت دادن به تجربه و ادغام عمیق نرم‌افزار و سخت‌افزار» است. با این درک، شیائومی پیشرفت چشمگیری در گوشی‌های هوشمند رده‌بالای خود داشته است.

مهم‌تر از آن، این اعتمادبه‌نفس از پیشرفت‌های مداوم فناوری ما سرچشمه می‌گیرد. طی پنج سال گذشته، ما بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان (حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار) در تحقیق‌وتوسعه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و قصد داریم این سرمایه‌گذاری را طی پنج سال آینده به ۲۰۰ میلیارد یوان (حدود ۲۷.۴ میلیارد دلار) افزایش دهیم. این بار با سری می ۱۷، شما شاهد مجموعه‌ای از آخرین دستاورد‌های ما خواهید بود.