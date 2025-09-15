شریعتی، نماینده مجلس نوشت: برخلاف سخنان عراقچی، در توافق با آژانس حرفی از عدم اقدام خصمانه علیه ایران زده نشده است.

مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز متن اصلی و ترجمه توافق قاهره را خواندم. متن بهتر از تصورم بود.

قوت اصلی: تصریح به اقدام منطبق با قانون مجلس و مسیر شعام برای همکاری.ضعف اصلی: تضمین بیان شده دکتر عراقچی (عدم اقدام خصمانه علیه ایران) در متن نیست!

ان شاء الله به زودی نکات بیشتری بویژه درباره فرامتن می‌نویسم.

