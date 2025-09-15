En
افشاگری جدید: آژانس خصومت می‌کند؛ عراقچی سکوت!

شریعتی، نماینده مجلس نوشت: برخلاف سخنان عراقچی، در توافق با آژانس حرفی از عدم اقدام خصمانه علیه ایران زده نشده است.
افشاگری جدید: آژانس خصومت می‌کند؛ عراقچی سکوت!

به گزارش تابناک؛ شریعتی، نماینده مجلس نوشت: برخلاف سخنان عراقچی، در توافق با آژانس حرفی از عدم اقدام خصمانه علیه ایران زده نشده است.

مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز متن اصلی و ترجمه توافق قاهره را خواندم. متن بهتر از تصورم بود.

قوت اصلی: تصریح به اقدام منطبق با قانون مجلس و مسیر شعام برای همکاری.ضعف اصلی: تضمین بیان شده دکتر عراقچی (عدم اقدام خصمانه علیه ایران) در متن نیست!

ان شاء الله به زودی نکات بیشتری بویژه درباره فرامتن می‌نویسم.
 

مطالب مرتبط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
فقط متن انگلیسی رو بخونید متن ترجمه فایده نداره که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
2
2
پاسخ
والا من بعید می دونم تو ترجمه اش رو هم فهمیده باشی ، متن اصلی را خواندم!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
آره فقط تو زبان اصلی می فهمی. اون والا که نوشتی هم اشتباه و عامیان است درستش والله است که قسم جلاله است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
مثل برجام نباشه بعد بگید نخواندیم. بخوانید چندبار هم بخوانید دوباره اسنپ بک نشه
tabnak.ir/005Zbc