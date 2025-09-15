عکس:آخرین عکس استاد محمدحسین شهریار در بیمارستان

به گزارش تابناک، ۲۳ شهریور ۱۳۶۷/ر بیمارستان مهر، استاد محمدحسین شهریار، شاعر معروف ایرانی با پرستار خود عکس یادگرفته است که آخرین عکس این شاعر فقید محسوب می‌شود.