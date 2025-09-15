En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ردپای متخلفان پرونده رفسنجان در فاجعه ۱۱۰ میلیاردی

در فاجعه ۱۱۰ میلیاردی باشگاه مس رفسنجان که به دنبال فسخ قرارداد ۶ بازیکن رقم خورده است، رد پای متخلفان پرونده فساد هم دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۸۶
| |
314 بازدید

ردپای متخلفان پرونده رفسنجان در فاجعه ۱۱۰ میلیاردی

اینکه متخلفان پرونده فساد رفسنجان، با وجود محرومیت از فعالیت فوتبالی چراغ خاموش عمل می‌کنند و موجب زیان‌های جدیدی می‌شوند، از تعلل نامدیرانی است که اختیاری از خود ندارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انتشار خبر فاجعه بدهی ۱۱۰ میلیاردی باشگاه مس رفسنجان به ۸ بازیکن و فسخ یک جانبه قرارداد با ورود فوری مسئولین شرکت مس موجب تغییرات مدیریتی در این باشگاه شد.

باشگاه مس رفسنجان به درخواست کادرفنی در آخرین روز نقل‌وانتقالات قرارداد ۶ بازیکن این تیم را یک جانبه فسخ کرد و ۲ بازیکن دیگر هم با این باشگاه قرارداد داشتند که به دلیل اقدام غیر قانونی این باشگاه بدون انجام توافق از فهرست خارج شدند تا باشگاه نارنجی متحمل یکی از بزرگ‌ترین زیان‌های تاریخ خودش شود.

مسئولان شرکت ملی صنایع مس بلافاصله پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها وارد عمل شده و تغییرات مدیریتی تازه‌ای را در باشگاه مس رقم زدند که منجر به برکناری سرپرست مدیرعاملی بی‌تجربه باشگاه و انتخاب مدیرعامل جدید شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از متهمان پرونده فساد فوتبال رفسنجان هم که با حکم دادگاه از فعالیت فوتبالی محروم شده‌اند، از عوامل این فاجعه بوده‌اند. مشورت‌های دو مدیر اسبق باشگاه مس که از متهمان پرونده فساد به شمار می‌روند و البته نظر نهایی کادرفنی فعلی موجب فسخ یک طرفه و غیر قانونی قرارداد ۶ بازیکن این تیم شده و به نظر می‌رسد همچنان مداخله‌های دو چهره پرحاشیه رفسنجان در این باشگاه به صورت غیر علنی و غیر رسمی ادامه دارد.

البته گفته می‌شود میثم پاریزی که به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه مس رفسنجان انتخاب شده از مدیران باسابقه در ورزش استان کرمان محسوب می‌شود که تحت نفوذ متخلفان پرونده فساد قرار ندارد و با درخواست شرکت مس تلاش می‌کند با تصمیم‌گیری مستقل مانع از تکرار این فجایع شود.

با این وجود مس رفسنجان با هزینه ۱۱۰ میلیاردی فسخ قرارداد‌ها از سه بازی ابتدایی لیگ تنها یک بازی امتیاز گرفته و بازی‌های خودش مقابل خیبر و ذوب‌آهن را واگذار کرده است تا از شروع لیگ، به چشم یکی از مدعیان سقوط به آن نگاه کرد؛ تیمی که توسط رسول خطیبی هدایت می‌شود و عملکرد این مربی مورد انتقاد جدی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مس رفسنجان پرونده فساد در فوتبال رسول خطیبی شرکت مس
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کابوس ناتمام مومنی در رفسنجان؛ مس اسیر رفیق‌بازی
آقای «شین» و حمله به اردوی صنعت نفت/ دخالت در نقل‌وانتقالات با حکم حبس!
توجیه و تکذیب بی‌نتیجه مس رفسنجان؛ عذر بدتر از گناه به سبک خطیبی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZbC
tabnak.ir/005ZbC