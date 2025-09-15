ردپای متخلفان پرونده رفسنجان در فاجعه ۱۱۰ میلیاردی

اینکه متخلفان پرونده فساد رفسنجان، با وجود محرومیت از فعالیت فوتبالی چراغ خاموش عمل میکنند و موجب زیانهای جدیدی میشوند، از تعلل نامدیرانی است که اختیاری از خود ندارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انتشار خبر فاجعه بدهی ۱۱۰ میلیاردی باشگاه مس رفسنجان به ۸ بازیکن و فسخ یک جانبه قرارداد با ورود فوری مسئولین شرکت مس موجب تغییرات مدیریتی در این باشگاه شد.
باشگاه مس رفسنجان به درخواست کادرفنی در آخرین روز نقلوانتقالات قرارداد ۶ بازیکن این تیم را یک جانبه فسخ کرد و ۲ بازیکن دیگر هم با این باشگاه قرارداد داشتند که به دلیل اقدام غیر قانونی این باشگاه بدون انجام توافق از فهرست خارج شدند تا باشگاه نارنجی متحمل یکی از بزرگترین زیانهای تاریخ خودش شود.
مسئولان شرکت ملی صنایع مس بلافاصله پس از انتشار این خبر در رسانهها وارد عمل شده و تغییرات مدیریتی تازهای را در باشگاه مس رقم زدند که منجر به برکناری سرپرست مدیرعاملی بیتجربه باشگاه و انتخاب مدیرعامل جدید شده است.
بررسیها نشان میدهد برخی از متهمان پرونده فساد فوتبال رفسنجان هم که با حکم دادگاه از فعالیت فوتبالی محروم شدهاند، از عوامل این فاجعه بودهاند. مشورتهای دو مدیر اسبق باشگاه مس که از متهمان پرونده فساد به شمار میروند و البته نظر نهایی کادرفنی فعلی موجب فسخ یک طرفه و غیر قانونی قرارداد ۶ بازیکن این تیم شده و به نظر میرسد همچنان مداخلههای دو چهره پرحاشیه رفسنجان در این باشگاه به صورت غیر علنی و غیر رسمی ادامه دارد.
البته گفته میشود میثم پاریزی که به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه مس رفسنجان انتخاب شده از مدیران باسابقه در ورزش استان کرمان محسوب میشود که تحت نفوذ متخلفان پرونده فساد قرار ندارد و با درخواست شرکت مس تلاش میکند با تصمیمگیری مستقل مانع از تکرار این فجایع شود.
با این وجود مس رفسنجان با هزینه ۱۱۰ میلیاردی فسخ قراردادها از سه بازی ابتدایی لیگ تنها یک بازی امتیاز گرفته و بازیهای خودش مقابل خیبر و ذوبآهن را واگذار کرده است تا از شروع لیگ، به چشم یکی از مدعیان سقوط به آن نگاه کرد؛ تیمی که توسط رسول خطیبی هدایت میشود و عملکرد این مربی مورد انتقاد جدی است.
