دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان + عکس

وزرای خارجه ایران و لبنان در حاشیه نشست دوحه با یکدیگر دیدار کردند.
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی-عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه در حاشیه این نشست، شامگاه یک‌شنبه با یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو وزیر در مورد روابط دوجانبه ایران-لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

دو وزیر همچنین راجع به تحولات منطقه به‌ویژه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات، و نیز تجاوزات مستمر این رژیم علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه، گفتگو کردند.

