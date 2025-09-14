ریاست جمهوری الجزایر از تعیین «سیفی غریب» به عنوان نخست‌وزیر و مأمور شدن او برای تشکیل دولت خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور این کشور امروز میزبان «سیفی غریب» سرپرست نخست‌وزیری بود و او را به عنوان نخست‌وزیر رسمی منصوب و مأمور تشکیل دولت کرد.

در بیانیه مذکور به مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت جدید و اینکه آیا دولت کنونی شاهد تغییرات جزئی یا کلی خواهد شد، اشاره‌ای نشده است.

اواخر آگوست گذشته مأموریت «نذیر العرباوی» به عنوان نخست‌وزیر الجزایر به طور ناگهانی پایان یافت و سیفی غریب وزیر صنایع به عنوان سرپرست نخست‌وزیری تعیین شد.

العرباوی ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) در پی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ۷ سپتامبر (۱۷ شهریور) و انتخاب مجدد تبون، استعفای دولت خود را تقدیم رئیس جمهور کرد اما تبون از وی خواست تا فعالیت دولتش را تا تدوین پیش‌نویس قانون مالی سال ۲۰۲۵، به تعویق بیاندازد.

سیفی غریب یک شخصیت تکنوکرات است که برای نخستین بار در جریان تغییرات وزرا در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) وارد کابینه و به عنوان وزیر صنایع و تولیدات دارویی تعیین شد. وی دارای دکترای شیمی فیزیک مواد از دانشگاه باجی مختار در عنابه (شرق) است و عمده فعالیت‌های وی در بخش صنعت بوده است.

غریب پیش از این انتصاب، عهده‌دار چندین منصب در بخش صنایع از جمله رئیس هیأت مدیریه شرکت فولاد الجزایر-قطر بوده است.