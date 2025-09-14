En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیکر امید جهان به تهران منتقل شد

پیکر خواننده محبوب کشورمان "امید جهان" که بعد از آخرین اجرای خود در بم بر اثر ایست قلبی درگذشت، امروز (یکشنبه) از کرمان به تهران منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۶۰
| |
456 بازدید
پیکر امید جهان به تهران منتقل شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این خواننده موسیقی پاپ جمعه شب ۲۱ شهریورماه بعد از اجرا در اولین شب از جشن خرمای بم، دچار سکته قلبی و به بیمارستان پاستور بم منتقل شد اما با وجود چند بار عملیات احیا در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، درگذشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: پیکر مرحوم امید جهان خواننده فقید عصر امروز (یکشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان به تهران منتقل شد.

حسین اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیکر زنده‌یاد جهان به پزشکی قانونی کرمان منتقل و پس از طی تشریفات قانونی برای تشییع و تدفین به تهران انتقال داده شد.

وی افزود: مراسم تشییع و تدفین این هنرمند فقید موسیقی کشورمان روز سه‌شنبه برگزار و جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: امید جهان از خوانندگان متعهد و خوشنام کشور بود که همواره با هنر خود در کنار نظام، رهبری و مردم قرار داشت و همکارانش از او به نیکی یاد می‌کردند.

وی اضافه کرد: لازم می‌دانم از مدیران شهرستان بم به ویژه مسئولان متطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، اقشار مختلف مردم و هنرمندان این خطه فرهنگ و هنر دوست که نسبت به این ضایعه بسیار تلخ با خانواده مرحوم جهان در فضای عمومی و مجازی اظهار همدردی و همراهی کردند، تشکر کنم.

اسحاقی گفت: جشن خرما در بم شب گذشته به احترام زنده‌یاد امید جهان برگزار نشد اما از امشب ادامه برنامه‌ها پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا امید جهان سال ۱۳۶۰ در آبادان به دنیا آمد. این هنرمند مشهور پسر "محمود جهان" خواننده برجسته موسیقی جنوب کشور است. خانواده او پس از تولد امید، از شهرستان آبادان به بوشهر و سپس تهران نقل مکان کردند. امید جهان از دوران کودکی تحت تاثیر پدرش وارد دنیای موسیقی شد و نوازندگی و خوانندگی را آغاز کرد.

امید جهان از سال ۱۳۸۳ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد و با انتشار آلبوم غیررسمی «پسر جنوبی» توانست توجه‌ها را به سمت خود جلب کند. وی در سال ۱۳۸۵ نیز آلبوم «پاپتی» را روانه بازار موسیقی و جایگاهش را به عنوان یک خواننده شناخته‌شده تثبیت کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امید جهان خواننده موسیقی پاپ کنسرت سکته قلبی خبر فوری
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ناگفته‌های جنجالی امید جهان از واکنش به شهادت حاج قاسم تا اولین کنسرت بعد از اعتراضات
واکنش مهدی طارمی به درگذشت امید جهان
سکته قلبی شدید خواننده جوان/ امید جهان در آی سی یو
نگاهی به زندگی و رزومه امید جهان
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
تصاویر بدرقه شبانه پیکر «امید جهان» در بم
امید جهان، خواننده جوان پاپ درگذشت
واکنش جنجالی امید جهان به برگزاری کنسرتش!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zam
tabnak.ir/005Zam