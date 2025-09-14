پیکر امید جهان به تهران منتقل شد

پیکر خواننده محبوب کشورمان "امید جهان" که بعد از آخرین اجرای خود در بم بر اثر ایست قلبی درگذشت، امروز (یکشنبه) از کرمان به تهران منتقل شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این خواننده موسیقی پاپ جمعه شب ۲۱ شهریورماه بعد از اجرا در اولین شب از جشن خرمای بم، دچار سکته قلبی و به بیمارستان پاستور بم منتقل شد اما با وجود چند بار عملیات احیا در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، درگذشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: پیکر مرحوم امید جهان خواننده فقید عصر امروز (یکشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان به تهران منتقل شد.

حسین اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیکر زنده‌یاد جهان به پزشکی قانونی کرمان منتقل و پس از طی تشریفات قانونی برای تشییع و تدفین به تهران انتقال داده شد.

وی افزود: مراسم تشییع و تدفین این هنرمند فقید موسیقی کشورمان روز سه‌شنبه برگزار و جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: امید جهان از خوانندگان متعهد و خوشنام کشور بود که همواره با هنر خود در کنار نظام، رهبری و مردم قرار داشت و همکارانش از او به نیکی یاد می‌کردند.

وی اضافه کرد: لازم می‌دانم از مدیران شهرستان بم به ویژه مسئولان متطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، اقشار مختلف مردم و هنرمندان این خطه فرهنگ و هنر دوست که نسبت به این ضایعه بسیار تلخ با خانواده مرحوم جهان در فضای عمومی و مجازی اظهار همدردی و همراهی کردند، تشکر کنم.

اسحاقی گفت: جشن خرما در بم شب گذشته به احترام زنده‌یاد امید جهان برگزار نشد اما از امشب ادامه برنامه‌ها پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا امید جهان سال ۱۳۶۰ در آبادان به دنیا آمد. این هنرمند مشهور پسر "محمود جهان" خواننده برجسته موسیقی جنوب کشور است. خانواده او پس از تولد امید، از شهرستان آبادان به بوشهر و سپس تهران نقل مکان کردند. امید جهان از دوران کودکی تحت تاثیر پدرش وارد دنیای موسیقی شد و نوازندگی و خوانندگی را آغاز کرد.

امید جهان از سال ۱۳۸۳ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد و با انتشار آلبوم غیررسمی «پسر جنوبی» توانست توجه‌ها را به سمت خود جلب کند. وی در سال ۱۳۸۵ نیز آلبوم «پاپتی» را روانه بازار موسیقی و جایگاهش را به عنوان یک خواننده شناخته‌شده تثبیت کرد.