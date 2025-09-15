En
آخرین وضعیت جسمانی حمید هیراد

نماینده موسسه آوازی نو با تأکید بر اینکه وضعیت جسمانی حمید هیراد نگران‌کننده نیست، اعلام کرد این خواننده جوان در خانه و تحت نظر پزشکان مراحل درمان خود را پیگیری می‌کند.
به گزارش تابناک، نماینده موسسه فرهنگی و هنری «آوازی نو» از آخرین وضعیت جسمانی حمید هیراد، خواننده جوان موسیقی پاپ، خبر داد و گفت: «حال عمومی او خوب است و در منزل تحت درمان قرار دارد.»

حمید حسین‌زاده، با نام هنری حمید هیراد، ۳۴ ساله و یکی از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ کشور است که طی چند سال گذشته با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کند. انتشار برخی خبر‌ها در روز‌های اخیر باعث نگرانی هواداران او شده بود.

نماینده موسسه «آوازی نو» با رد شایعات مربوط به وخامت حال این خواننده تأکید کرد: «خوشبختانه وضعیت جسمانی او پایدار است و تحت نظر پزشکان روند درمان را در منزل دنبال می‌کند.»

حمید هیراد طی سال‌های اخیر با انتشار آلبوم‌ها و تک‌آهنگ‌های متعدد توانسته طیف گسترده‌ای از مخاطبان جوان را به خود جذب کند. او با وجود شرایط جسمانی، فعالیت هنری‌اش را ادامه داده و بار‌ها روی صحنه اجرا رفته است.

نزدیکان این هنرمند ضمن قدردانی از همراهی و نگرانی هواداران، از رسانه‌ها خواستند اخبار مرتبط با وضعیت سلامتی او را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.

 


 
 
 
