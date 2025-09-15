به گزارش تابناک، نقشه بزرگتر بازی GTA 6 میتواند به ضرر گیمرها تمام شود! برخلاف انتظار بسیاری از طرفداران، بزرگی نقشه این بازی الزاماً بهمعنای بهتر بودن آن نیست. گاهی اوقات، تمرکز روی کیفیت بهجای کمیت، تجربهی لذتبخشتری را برای گیمرها رقم میزند.
بسیاری از بازیهای جهانباز جدید، بهجای گسترش بیهدف نقشه، روی جزئیات و غنای محیط تمرکز میکنند. آیا راکاستار در جی تی ای ۶ از این روند پیروی خواهد کرد یا مسیر اشتباه نسخههای پیشین را ادامه میدهد؟
نقشه GTA 5 در مقایسه با سایر بازیهای جهانباز چندان بزرگ نیست، اما برای یک بازی GTA بیش از حد بزرگ است. شهر لس سانتوس کمی بزرگتر از لیبرتی سیتی در GTA 4 است، اما بخشهای روستایی بیهدف در شمال آن، چیزی جز اتلاف وقت برای گیمرها به ارمغان نمیآورد. حذف این مناطق میتوانست به بهبود کلی بازی کمک کند.
خوشبختانه به نظر میرسد راکاستار میداند که نقشههای جهانباز باید هدفمند طراحی شوند. نقشه Red Dead Redemption 2 بسیار بزرگ است، اما این بخشی از ماهیت بازی است. این بازی در مورد بقا در طبیعت وحشی است و فعالیتهای متنوعی در این محیط وسیع وجود دارد. اما GTA چنین نیست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید