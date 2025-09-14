تفاوت معنادار عملکرد طارمی در کافا و لیگ یونان؛ یک رمزگشایی ساده!

طارمی دقیقه ۸۸ گل زد تا تمام استادیوم، پس از اینکه گوینده نام «مهدی» را عنوان کرد، هواداران هم یک‌صدا «طارمی» را فریاد بزنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی طارمی در سال‌های گذشته در ورزشگا‌ه‌های زیادی آتش‌ به‌پا کرده و نام آن ورزشگاه‌ها را به فهرست ورزشگاه‌های خاطره‌ساز برای خود و فوتبال ایران اضافه کرده است؛ از پرتغال تا ایتالیا و حالا یونان. این‌بار نوبت به ورزشگاه «جورجیوس کارایسکاکیس» بود تا به خاستگاه درخشش مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بدل شود.

المپیاکوس شنبه شب در ورزشگاه اختصاصی خود مقابل پانسرایکوس قرار گرفت تا سومین بازی فصل در سوپرلیگ یونان را پشت سر بگذارد. در نهایت هم بردی پرگل برای این تیم مطرح یونان ثبت شد که با درخشش مهدی طارمی برای هواداران شیرین‌تر هم شد. طارمی دقیقه ۶۹ وارد زمین شد و خیلی زود کیفیت بالای خود را به نمایش گذاشت.

مهدی ۱۱ دقیقه پس از ورود به زمین برای تیمش پنالتی گرفت که البته یوسف یازیچی، هافبک ترکیه‌ای آن را از دست داد، اما درخشش ستاره ایرانی المپیاکوس تازه آغاز شده بود و دقیقه ۸۸ گل زد تا تمام استادیوم، پس از اینکه گوینده نام «مهدی» را عنوان کرد، هواداران هم یک‌صدا «طارمی» را فریاد بزنند. طارمی عملکرد استثنایی خود در نخستین بازی برای المپیاکوس را کامل کرد و در دقیقه ۳+۹۰ با ضربه سر شیرجه‌ای گل زد تا در برد پنج بر صفر تیمش، دبل کرده باشد.

طارمی آخرین بار حدود دو سال و چهار ماه قبل در یک مسابقه رسمی باشگاهی بیش از یک گل زده بود؛ با پیراهن پورتو در هفته سی‌وسوم فصل ۲۳-۲۰۲۳ لیگ برتر پرتغال. نکته حائز اهمیت اینکه مهدی طارمی پنج روز پس از ۱۰۰ دقیقه بازی در فینال تورنمنت کافا مقابل ازبکستان و ناکامی به همراه تیم ملی، چنین شروع رویایی در تیم جدید باشگاهی‌اش داشت. طارمی همچون تیم ملی نتوانست در تورنمنت کافا انتظارات را برآورده کند و تنها یک گل برابر هند به ثمر رساند. گرچه او در تمام بازی‌ها حضور نداشت و هر وقت به زمین آمد سعی کرد تأثیرگذار باشد، اما مشخصاً چندان موفق نبود و حتی طبق تصاویر در بازی برابر تاجیکستان، در یکی دو صحنه پشت محوطه جریمه حریف، عملکرد او با واکنش قلعه‌نویی در کنار خط همراه شد.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد اینکه فاکتوری مهم و اثرگذار به نام «انگیزه» تفاوت را رقم می‌زند. طارمی همچون دیگر ملی‌پوشان در تورنمنت کافا و در مصاف با حریفانی چون افغانستان و هند، از انگیزه لازم برخوردار نبود، اما تنها چند روز بعد در جغرافیایی دیگر، چنان درخشید که همه را وادار به تحسین کرد.

مهدی طارمی در شرایطی در روز پایانی نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا به المپیاکوس پیوست که دو سال دیگر با اینتر قرارداد داشت. خود او در مصاحبه‌ای تأکید کرد که دوست دارد در اینتر بماند، اما باشگاه ایتالیایی و البته سرمربی جدید اینتر تمایلی به ادامه همکاری با این مهاجم نداشتند. مهدی به تیمی رفت که در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و مطمئناً اثبات دوباره خود یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب این تیم یونانی بود. او در تمام سال‌های گذشته نشان داده که فوتبالیستی جنگجوست و برای اثبات توانمندی‌های خود سخت تلاش می‌کند.

در هر حال یکبار دیگر معجزه انگیزه در فوتبال نمایان شد. شروع رویایی مهدی طارمی در تیم یونانی باعث شد حتی رسانه‌های معتبر ایتالیایی چون کالچو مرکاتو و گاتزتا دلو اسپورت هم به نمایش مهاجم فصل قبل اینتر بپردازند. ستاره ایرانی المپیاکوس بعد از این بازی، صحبت‌های جالبی داشت. مهدی طارمی در بخشی از مصاحبه‌اش درباره تشویق‌های هواداران این تیم و فریاد زدن نامش از سوی آنها، گفت: «این برای من حس فوق‌العاده‌ای بود. این برای هر بازیکنی حس خوبی است که از جانب هواداران مورد حمایت قرار بگیرد و من هم از این بابت خوشحالم. امیدوارم تا آخر بتوانم چنین عملکردی از خود ارائه دهم و هواداران را خوشحال کنم و آنها هم به حمایت‌شان از من ادامه دهند.»

این مهاجم ۳۳ ساله با اشاره به گرفتن پنالتی و دو گلی که به ثمر رساند، صحبت‌هایش را ادامه داد: «خوشحالم که موفق به انجام این کار شدم و هواداران‌مان را خوشحال کردم که این برای ما خیلی مهم است. من همیشه تمام تلاشم را می‌کنم و در زمین برای‌شان خواهم جنگید.»

بازیکن برای جنگیدن نیاز به انگیزه دارد تا بهترین نسخه خود را در زمین ارائه دهد. صحبت‌های طارمی هم مؤید این نکته مهم است.