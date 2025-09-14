۲۳/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 14 September 2025
۱۶:۵۳
صفحه نخست
»
عکس
بازدید
1198
1198
بازدید
پ
عکس: تفاوت قد المیرا شریفی مقدم با بازیکنان تیم والیبال!
به گزارش تابناک، حضور اعضای تیم والیبال جوانان ایران در استودیوی شبکه ۲ و تفاوت قد آنان با مجری صداوسیما مورد توجه فضای مجازی قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۲۸۳۹۹
تاریخ انتشار:
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
14 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۳۹۹
|
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
14 September 2025
|
1198
بازدید
1198
بازدید
اشتراک گذاری
المیرا شریفی مقدم
المیرا شریفیمقدم
قد
تیم والیبال
گزارش خطا
