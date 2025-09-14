به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مژده طباطبائی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران گفت: برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ سه رویداد مهم تدارک دیده‌ایم؛ رویدادهایی که قرار است هم بازار هنر را منسجم‌تر کنند و هم جایگاه تهران را در سطح منطقه و جهان تثبیت کنند.

وی افزود: پروژه آرت‌فِر تهران با نگاهی راهبردی طراحی شده است؛ تقویت اقتصاد هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و ساختن فرصت‌های حرفه‌ای برای گالری‌ها و هنرمندان، هدف اصلی این مسیر است. سه گام پشت سر هم پیش‌بینی کرده‌ایم: شروع با اوپن پیپر Open Paper در پاییز، ادامه مسیر با ماه هنر تهران در زمستان، و رسیدن به نقطه اوج در اردیبهشت ۱۴۰۵، یعنی برگزاری آرت‌فِر هنر مدرن و معاصر ایران با حضور حداکثری گالری‌ها.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران در ادامه گفت: این حرکت سه‌مرحله‌ای تنها به معنای برگزاری چند نمایشگاه نیست، بلکه تلاشی است برای ساختن نهادی تازه در هنر ایران. نهادی که حرفه‌ای، مستقل و در عین حال متصل به جهان باشد. آرت‌فِرها ستون‌های بازار هنر در جهان امروز هستند. آن‌ها حلقه وصل میان گالری‌ها، هنرمندان، مجموعه‌داران، موزه‌ها و حتی سیاست‌گذاران فرهنگی‌اند. ایران، با تاریخ درخشان و ظرفیت‌های معاصر خود، سزاوار آن است که چنین جایگاهی داشته باشد. اما نبود یک آرت‌فِر بین‌المللی در کشور، باعث شده همچنان از صحنه اصلی فاصله بگیریم. امروز که کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حال تعریف آینده‌ فرهنگ تصویری‌اند، ایران نیازمند یک آرت‌فِر مستقل و جدی است؛ یک رویداد پلتفرم‌محور که به‌معنای واقعی کلمه کیفیت و اعتبار داشته باشد.

طباطبائی در پایان گفت: آرت‌فِر تنها یک رویداد نیست؛ بلکه بستری برای آینده‌سازی است. ایران با تمام چالش‌ها و توانایی‌هایش، بیش از هر زمان دیگر نیازمند چنین بستری است؛ جایی که هم ریشه‌های فرهنگی ما را پاس بدارد و هم درهای ارتباط با جهان را بگشاید. انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران اعلام کرده جزئیات بیشتر درباره مجموعه رویدادهای آرت‌فر تهران به‌زودی منتشر خواهد شد.