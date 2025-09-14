ایران‌خودرو از نسخه جدید «تارا توربو اتومات وی۴» رونمایی کرده است؛ محصولی که با قدرت موتور ۱۶۰ اسب‌بخار، گشتاور ۲۴۰ نیوتن‌متر و شتاب صفر تا صد ۹ ثانیه، عنوان پرشتاب‌ترین خودروی ساخت داخل را به خود اختصاص داده است. اما آیا این اعداد و ارقام می‌توانند در جاده‌های واقعی هم رضایت مشتریان را جلب کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ البته که هیچ خردمندی از ایران خودرو توقع ندارد خودروی رونمایی شده در نمایشگاه خودرو یا استفاده شده در تست و بررسی که تحویل خبرنگاران می شود با نسخه تولید انبوه در یک سطح کیفیت باشد، با توجه به اینکه تابناک با استفاده از منابع خود در بخش «سواری سازی» ایران خودرو به این مهم دست یافته است که تارا همکنون در سالن قبلی ایکاپ که خودرو پژو ۲۰۰۸ در آن مونتاژ میشد و رنگ پاشی این خودرو نیز در سالن رنگ ۳ ایران خودرو انجام میشود، می توان احتمال داد که این خودرو از کیفیت مونتاژ خوبی برخوردار باشد.

موتور و شتاب؛ نقطه قوت اصلی

پیشرانه‌ی جدید EFP-TC نسخه بهبود یافته EF۷ توربو است. انگار که مهندسان مرکز تحقیقات موتور از جان و علم خود بر این موتور دمیده‌اند. این موتور ۱.۷ لیتری توربوشارژ، چهار سیلندر و ۱۶ سوپاپ دارد و گشتاور حداکثری خود را از دور پایین در اختیار راننده می‌گذارد. همین ویژگی سبب می‌شود تارا V۴ در آغاز حرکت و سبقت‌گیری عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. گیربکس شش سرعته اتوماتیک نیز هماهنگ با موتور عمل می‌کند و شتاب ۹ ثانیه‌ای، برای یک خودروی ملی عددی کم‌سابقه محسوب می‌شود.

طراحی و کیفیت ساخت

ظاهر خودرو تغییر چندانی نسبت به نسخه‌های قبلی نداشته است. برخی ایرادهای قدیمی همچنان دیده می‌شود؛ از فاصله زیاد بین درب‌ها و نازکی ورق بدنه گرفته تا دقت پایین در مونتاژ قطعات خارجی. این مسائل باعث شده توان فنی بالاتر چندان در نگاه اول به چشم نیاید.

فضای داخلی

فضای پای عقب نسبت به رقبایی مانند دنا بیشتر است و صندوق بار بزرگ آن را برای استفاده‌های خانوادگی مناسب کرده است. با این حال، نبود امکانات رفاهی مانند دریچه تهویه عقب یا شارژر مجزا، و همچنین کیفیت متوسط متریال کابین، تجربه سرنشینان را به یک خودرو مشابه ساخت شرق اروپا مانند داچیا ساندرو یا داچیا لوگان محدود می‌کند.

ایمنی و تعلیق

کارشناسان خبره و خبرنگاران تخصصی خودرو معتقدند هماهنگ با افزایش توان موتور، سیستم ترمز و تعلیق نیز باید تقویت می‌شد. ترمزهای دیسکی در فشار بالا چندان مطمئن عمل نمی‌کنند و تعلیق نیمه‌مستقل عقب در مسیرهای پرپیچ‌وخم، پایداری ایده‌آلی ندارد که این موضوع در تست فنی و رانندگی باعث «اسپین شدن» خودرو شد .

تارا توربو اتومات V۴ در بخش فنی گامی رو به جلو برای صنعت خودروی ایران است. شتاب و توان مناسب این خودرو می‌تواند رضایت مشتریان جوان و علاقه‌مند به عملکرد اسپرت را جلب کند. حتی از نظر شتاب و سرعتگیری میتواند گزینه خوب و مناسبی برای پوشیدن لباس خدمت در پلیس مخصوصا یگان کنترل نا محسوس باشد. اما کیفیت مونتاژ، ضعف در امکانات رفاهی و متوسط بودن سیستم تعلیق همچنان پاشنه آشیل این خودرو به شمار می‌رود.

اگر ایران‌خودرو در نسخه‌های بعدی به رفع این ایراد‌ها بپردازد، تارا V۴ می‌تواند به‌عنوان یک خودروی خانوادگی مطمئن نیز جایگاه قابل توجهی در بازار به دست آورد حداقل به عنوان خودرو‌ای که تا مقدار کمی ارزش خرید با این قیمت یعنی قیمت تقریبی نهصد و هشتاد تا یک میلیارد و صد میلیون تومان را داشته باشد. در همین بازار میتوان با همین قیمت یک خودرو سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا با مدل ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ که البته نسبت به تمیزی و کارکرد تا ۲ میلیارد هم قیمت گزاری شده و از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار است و حتی میتوان گفت اتاق جا دار تری دارد خریداری نمود.

مشخصات فنی تارا توربو اتومات V۴