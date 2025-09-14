ادامه واکنش مثبت بازار ارز و طلا

به گزارش تابناک؛ فعالان بازار سکه و طلا امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریورماه) هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) را ۹۱ میلیون تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) را ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروختند که نسبت به معاملات روز (شنبه، ۲۲ شهریورماه) به ترتیب سکه طرح جدید ۴۶۰ هزار و ۵۷۰ تومان و سکه طرح قدیم ۷۹۶ هزار و ۳۶ تومان کاهش داشت.

امروز نیم سکه ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۷ میلیون تومان و سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار طلا قیمت خورد که نسبت به روز کاری گذشته در نیم سکه ۵۸۲ هزار و ۷۵۳ تومان، در ربع سکه ۶۸۲ هزار و ۴۰۶ تومان کاهش و سکه گرمی بدون تغییر بود.

در روز جاری هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت هشت میلیون و ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد که در مقایسه با شنبه ۷۷ هزار و ۶۱۱ تومان کاهش داشت. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۱۰۳ هزار و ۶۱۹ تومانی به ۱۱ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا نیز با کاهش ۳۳۶ هزار و ۴۳ تومانی، ۳۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین بهای اونس جهانی به دلیل تعطیلات پایان هفته در بازار‌های بین المللی بدون تغییر بود و در همان قیمت روز قبل یعنی به سه هزار و ۶۴۲ دلار ثابت ماند.

کاهش قیمت ارز‌های عمده در مرکز مبادله

امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز بهای هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۳۲ تومان رسید و هر حواله دلار نیز ۶۹ هزار و ۹۳۴ تومان فروخته شد که نسبت به روز کاری گذشته (شنبه) در اسکناس و حواله چهار تومان افزایش داشت.

در بازار معاملات اسکناس، هر اسکناس یورو به ۸۴ هزار و ۵۲۲ تومان و حواله ۸۲ هزار و ۶۰ تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به شنبه در اسکناس ۱۴۵ تومان و در حواله ۱۴۱ تومان افزایش داشت.

درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۶۱۴ تومان و حواله آن نیز ۱۹ هزار و ۴۲ تومان، روبل روسیه ۸۵۴ تومان و حواله آن ۸۳۰ تومان کشف قیمت شد که به ترتیب درهم در اسکناس و در حواله یک تومان افزایش و روبل نیز در اسکناس ۳ تومان و در حواله ۲ تومان کاهش داشت.

یوآن چین نیز ۱۰ هزار و ۱۱۱ تومان و حواله آن به قیمت ۹ هزار و ۸۱۶ تومان معامله شد که نسبت به شنبه در اسکناس دو تومان و در حواله یک تومان کاهش داشت. همچنین یکصد ین ژاپن در اسکناس به قیمت ۴۸ هزار و ۷۶۰ تومان و در حواله ۴۷ هزار و ۳۴۰ تومان به فروش رفت که در اسکناس ۴۷ تومان و در حواله ۴۶ تومان کاهش داشت. هر هزار وون کره جنوبی نیز ۵۱ هزارو ۷۷۵ تومان و حواله آن ۵۰ هزار و ۲۶۷ تومان قیمت گذاری شد که در اسکناس ۱۰۸ و در حواله ۱۰۵ تومان افزایش داشت.

قیمت روپیه هند نیز از سوی مرکز مبادله اعلام شد که بر این اساس هر اسکناس معادل ۸۱۵ تومان و هر حواله ۷۹۲ تومان قیمت خورد که نسبت به روز شنبه هم در اسکناس و هم در حواله یک تومان افزایش داشت.

امروز در بازار ارز دیجیتال هر تتر ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین قیمت شد و در بازار غیررسمی ارز نیز هر دلار آمریکا در محدوده ۹۸ -۹۷ هزار تومان به فروش رفت.

تامین ارز واردات از ۲۵.۸ میلیارد دلار عبور کرد

همچنین اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران افزود: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ شهریورماه، بیش از ۲۵ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای تامین نیاز‌های وارداتی در بخش کالا‌های اساسی، ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار برای واردات این دسته از کالا‌ها که نیاز ضروری مردم است، تامین ارز انجام داد.

بالسینی خاطرنشان‌کرد: واردکنندگان بخش تجاری و بازرگانی هم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، ۱۸ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار ارز گرفتند. همچنین برای نیاز‌های خدماتی کشور هم حدود ۷۲۵ میلیون دلار ارز تامین شد.