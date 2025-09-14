En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرزندکشی با چکش در پایتخت

مردی در تهران پس از سال‌ها اختلاف خانوادگی ناشی از اعتیاد پسرش، در شب بیست و دوم شهریورماه با ضربات چکش فرزند خود را به قتل رساند.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۸۶
| |
646 بازدید

 

فرزندکشی با چکش در پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ صبح روز گذشته، شنبه بیست و دوم شهریورماه، مردی با تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرد پسرش را به قتل رسانده و جسد در خانه قرار دارد.

به دنبال این تماس، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند و جسد پسر جوانی را مشاهده کردند که بر اثر اصابت ضربات چکش به سر جان باخته بود.

بررسی‌های اولیه نشان داد قاتل که پدر مقتول است، پس از ارتکاب جنایت موضوع را به پلیس گزارش کرده است. او در بازجویی‌ها اعتراف کرد که پسرش سال‌ها دچار اعتیاد بوده و به همین دلیل اختلافات و درگیری‌های مداومی میان آنها وجود داشته است. به گفته او، شب حادثه پس از مشاجره خانوادگی و زمانی که همسرش به خانه یکی از دخترانشان رفته بود، تصمیم به قتل گرفته و هنگام خواب پسرش با ضربات چکش او را به قتل رسانده است.

جسد مقتول برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و پدر خانواده برای ادامه تحقیقات و روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. رسیدگی به این پرونده در دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل اختلافات خانوادگی مرکز فوریت‌های پلیس صحنه جرم
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برادر قاتل الهه حسین‌نژاد: درهای بخشش برای ما بسته بود
پارک ملی گلستان، شاهد یک جنایت دیگر
تصاویر سر بریده مدیر متل آمریکا دست قاتل +18
پدرکشی سرآشپز جوان به خاطر گنج + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZZa
tabnak.ir/005ZZa