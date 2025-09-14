فرزندکشی با چکش در پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ صبح روز گذشته، شنبه بیست و دوم شهریورماه، مردی با تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کرد پسرش را به قتل رسانده و جسد در خانه قرار دارد.
به دنبال این تماس، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند و جسد پسر جوانی را مشاهده کردند که بر اثر اصابت ضربات چکش به سر جان باخته بود.
بررسیهای اولیه نشان داد قاتل که پدر مقتول است، پس از ارتکاب جنایت موضوع را به پلیس گزارش کرده است. او در بازجوییها اعتراف کرد که پسرش سالها دچار اعتیاد بوده و به همین دلیل اختلافات و درگیریهای مداومی میان آنها وجود داشته است. به گفته او، شب حادثه پس از مشاجره خانوادگی و زمانی که همسرش به خانه یکی از دخترانشان رفته بود، تصمیم به قتل گرفته و هنگام خواب پسرش با ضربات چکش او را به قتل رسانده است.
جسد مقتول برای انجام بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و پدر خانواده برای ادامه تحقیقات و روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. رسیدگی به این پرونده در دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.
