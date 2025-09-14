En
ضربه‌فنی علی مومنی مقابل حریف مکزیکی

کد خبر: ۱۳۲۸۳۸۱
ضربه‌فنی علی مومنی مقابل حریف مکزیکی

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «علی مومنی» در یک‌هشتم وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان درحالی که نتیجه ۶ بر صفر مقابل رومن براوو از مکزیک عقب بود، ضربه فنی شد.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ علی مومنی ضربه فنی کشتی‌گیر
