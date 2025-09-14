\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u00ab\u0639\u0644\u06cc \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u200c\u0647\u0634\u062a\u0645 \u0648\u0632\u0646 \u06f5\u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f6 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0631\u0648\u0645\u0646 \u0628\u0631\u0627\u0648\u0648 \u0627\u0632 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9 \u0639\u0642\u0628 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0636\u0631\u0628\u0647 \u0641\u0646\u06cc \u0634\u062f.