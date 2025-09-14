En
بازداشت ۲ کلاهبردار شبکه هرمی

رئیس پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و بازداشت ۲ نفر در ارتباط با شبکه هرمی خبر داد که با وعده سرمایه‌گذاری جعلی، بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: پیرو دریافت یک فقره پرونده قضائی مشخص شد فردی در فضای مجازی و از طریق پیام رسان خارجی با تبلیغات فریبنده تحت عنوان لایک کن و پولدار شو و همچنین وعده سرمایه گذاری در بازار ارز و کسب درآمد دلاری، تعدادی از شهروندان سراسر کشور را ترغیب و جذب کرده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این فرد با طراحی یک شبکه هرمی در پیامرسان مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های مردم را کلاهبرداری کرده و در نتیجه شکایات متعددی علیه وی در مراجع قضائی مطرح شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: با انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارات ۱۳۲ نفر از مال باختگان و همچنین همکاری پلیس فتا، کانال پیام رسان مورد نظر شناسایی و بررسی‌ها مشخص کرد این شبکه توسط دو نفر اداره و علاوه بر آن مدیریت و هدایت سایر اعضا به سرمایه گذاری را به عهده داشته‌اند که بیش از ۴ هزار عضو فعال داشت.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان ضمن شناسایی و دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شدند، گفت: این ۲ کلاهبردار در بازجویی‌ها بیان کردند از این طریق که حدود یکسال به این فعالیت مشغول هستند توانسته‌اند بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال به دست آورند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده کاربران برای خرید مراحل مختلف سرمایه گذاری، مبالغ ریالی خود را از طریق صرافی‌های آنلاین به ارز دیجیتال تبدیل و سپس به کیف پول الکترونیکی متهمان منتقل می‌کردند که در نهایت با تکمیل تحقیقات و مستندات، آنها به اتهام کلاهبرداری با صدور قرار تأمین کیفری مناسب روانه زندان شدند.

سردار قنبری به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد به افراد و مجموعه‌های ناشناس جهت سرمایه گذاری خودداری کرده و هر گونه پیشنهاد مشکوک را از طریق مراجع رسمی ذی ربط بررسی کنند.

شبکه هرمی فراجا کلاهبرداری بازداشت سردار قنبری پلیس فتا
