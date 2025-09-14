فرود اضطراری پرواز ازمیر به تهران در ارومیه

به گزارش تابناک ؛ در بخشی از این اطلاعیه آمده است: صبح امروز - یکشنبه - ساعت ۴:۵۰ دقیقه، پرواز ازمیر به تهران به دلیل بد حالی دو نفر از مسافران ایرانی این پرواز در فرودگاه ارومیه فرود اضطراری کرد. با هماهنگی‌های صورت گرفته میان واحد‌های عملیاتی فرودگاه، اورژانس در سریع‌ترین زمان ممکن در فرودگاه مستقر و معاینات و اقدامات اولیه بر روی این مسافران انجام گرفت و بیماران به بیمارستان شهید مطهری ارومیه منتقل شدند.

این اطلاعیه از پرواز این هواپیما به سمت فرودگاه امام خمینی (ره) تهران در ساعت ۱۰:۰۵ دقیقه امروز خبر داد.