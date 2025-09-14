زنده با نتایج کشتی آزاد قهرمانی جهان| پیروزی امامی و نخودی در گام نخست/ فیروزپور با قدرت شروع کرد + فیلم

برد مهم نخودی در اولین رقابت

محمد نخودی، نماینده ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی جهان در نخستین گام مقابل لابریولا کشتی‌گیری از پورتوریکو قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر صفر به برد مهمی دست یافت.