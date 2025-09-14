زنده با نتایج کشتی آزاد قهرمانی جهان| پیروزی امامی و نخودی در گام نخست/ فیروزپور با قدرت شروع کرد + فیلم

تیم ملی کشتی آزاد ایران در روز دوم رقابتهای کشتی آزاد چهار نماینده در دور مقدماتی دارد و دو فینالیست و یک شانس برنز هم در دور نهایی چهار وزن نخست خواهد داشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در روز دوم از ساعت ۱۲ روز یکشنبه، ۲۳ شهریورماه آغاز شد.
فیروزپور پرقدرت شروع کرد
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۵:۰۰
امیرحسین فیروزپور، کشتیگیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با احمد باتایف از بلغارستان روبهرو شد که با پیروزی ۷ بر صفر راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
برد مهم نخودی در اولین رقابت
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۴:۴۵
محمد نخودی، نماینده ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جهان در نخستین گام مقابل لابریولا کشتیگیری از پورتوریکو قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر صفر به برد مهمی دست یافت.
پیروزی یونس امامی مقابل حریف ارمنستانی
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۴:۳۰
یونس امامی، کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در گام نخست به مصاف علیخانیان از ارمنستان رفت و موفق شد پیروز این رقابت شود.
ضربه فنی مومنی مقابل یانگ مکزیکی
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۴:۱۰
علی مومنی در دومین دیدارش مقابل یانگ، حریف مکزیکی ضربه فنی شد. او باید منتظر باشد تا در صورت رسیدن حریف مکزیکی به فینال در جدول شانس مجدد قرار بگیرد.
پیروزی ساده مومنی در کشتی نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۲:۴۷
علی مومنی، کشتیگیر وزن ۵۷ کیلوگرم شروع کننده تیم ایران در روز دوم مسابقات بود که توانست به سادگی با نتیجه ۶ بر یک مقابل توماس اپ، حریف سوییسی خود پیروز شود.