زنده با نتایج کشتی آزاد قهرمانی جهان| محمد نخودی و فیروزپور به نیمه نهایی رسیدند، امامی ناکام ماند + فیلم

محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور موفق شدند با پیروزی مقابل رقبای خود به نیمه نهایی اوزلن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی قهرمانی جهان برسند، اما یونس امامی در این مرحله ناکام بود. محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور موفق شدند با پیروزی مقابل رقبای خود به نیمه نهایی اوزلن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی قهرمانی جهان برسند، اما یونس امامی در این مرحله ناکام بود.