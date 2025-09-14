محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور موفق شدند با پیروزی مقابل رقبای خود به نیمه نهایی اوزلن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی قهرمانی جهان برسند، اما یونس امامی در این مرحله ناکام بود.

زنده با نتایج کشتی آزاد قهرمانی جهان| بازگشت امامی به جدول و بازماندن نخودی و فیروزپور از فینال/احمد جوان به نقره رسید

تیم ملی کشتی آزاد ایران در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد چهار نماینده در دور مقدماتی دارد و دو فینالیست و یک شانس برنز هم در دور نهایی چهار وزن نخست خواهد داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در روز دوم از ساعت ۱۲ روز یکشنبه، ۲۳ شهریورماه آغاز شد.

کشتی‌های مقدماتی علی مومنی (۵۷ کیلوگرم)، یونس امامی (۷۴ کلیوگرم)، محمد نخودی (۷۹ کیلوگرم) و امیرحسین فیروزپور (۹۲ کیلوگرم) در روز دوم این رقابت‌ها در تقویم تیم ایران قرار گرفت. همچنین در چهار وزن روز نخست هم ایران صاحب یک شانس برنز شد که کامران قاسم‌پور (۸۶ کیلوگرم) از رسیدن به فینال بازمانده بود و احمد جوان (۶۱ کیلوگرم) و امیرحسین زارع (۱۲۵ کیلوگرم) خود را به فینال رساندند.