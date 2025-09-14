زنده با نتایج کشتی آزاد قهرمانی جهان| بازگشت امامی به جدول و بازماندن نخودی و فیروزپور از فینال/احمد جوان به نقره رسید

تیم ملی کشتی آزاد ایران در روز دوم رقابتهای کشتی آزاد چهار نماینده در دور مقدماتی دارد و دو فینالیست و یک شانس برنز هم در دور نهایی چهار وزن نخست خواهد داشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در روز دوم از ساعت ۱۲ روز یکشنبه، ۲۳ شهریورماه آغاز شد.
کشتیهای مقدماتی علی مومنی (۵۷ کیلوگرم)، یونس امامی (۷۴ کلیوگرم)، محمد نخودی (۷۹ کیلوگرم) و امیرحسین فیروزپور (۹۲ کیلوگرم) در روز دوم این رقابتها در تقویم تیم ایران قرار گرفت. همچنین در چهار وزن روز نخست هم ایران صاحب یک شانس برنز شد که کامران قاسمپور (۸۶ کیلوگرم) از رسیدن به فینال بازمانده بود و احمد جوان (۶۱ کیلوگرم) و امیرحسین زارع (۱۲۵ کیلوگرم) خود را به فینال رساندند.
شگفتی جوان کامل نشد /محمدنژاد به مدال نقره رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۲۰:۰۸
«احمد محمدنژاد جوان» در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در حالی که با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه شکست خورد و به مدال نقره رسید.
عصبانیت پژمان درستکار هنگام صحبت با فیروزپور پس از ناکامی در صعود به فینال
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۲۰:۰۲
امیرحسین فیروزپور از صعود به فینال بازماند
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۹:۰۰
امیرحسین فیروزپور در نیمهنهایی وزن ۹۲ کیلوگرم با نتیجه ۱۱ بر ۶ مقابل امانالله گاجیماگومدوف از روسیه باخت و از صعود به فینال بازماند.
امامی به جدول بازندهها رفت
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۸:۵۰
با پیروزی کوتا تاکاهاشی مقابل تیموراز، یونس امامی به جدول بازندهها رفت و برای مدال برنز تلاش خواهد کرد.
نخودی از حضور در فینال بازماند
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۸:۴۹
محمد نخودی با نتیجه ۸ بر ۳ به حریف یونانی باخت و از صعود به فینال بازماند.
یونس امامی به نیمه نهایی نرسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۶:۴۵
یونس امامی در یک چهارم نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم به مصاف تاکاشی از ژاپن رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۴ شکست خورد تا از رسیدن به نیمه نهایی بازبماند. امامی برای حضور در شانس مجدد باید منتظر رسیدن تاکاشی به فینال باشد.
فیروزپور هم راهی نیمه نهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۶:۳۳
امیرحسین فیروزپور، کشتیگیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی با باتیربک تساکولوف از اسلواکی روبهرو شد و با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز شد تا راهی نیمه نهایی شود.
محمد نخودی به نیمه نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۶:۱۵
محمد نخودی، کشتیگیر وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان در یک چهارم نهایی مقابل واسیلی میخایلوف از اوکراین قرار گرفت و با یک کشتی مدیریت شده و دفاعی توانست به پیروزی برسد. نخودی با پیروزی ۲ بر یک به نیمهنهایی صعود کرد.
مومنی حذف شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۶:۰۵
رومن براوو از مکزیک که موفق شده بود علی مومنی را شکست بدهد با حریف کرهشمالی در یکچهارم روبهرو شد و با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد تا نماینده ۵۷ کیلوگرم کشورمان از دور رقابتها حذف شود.
امامی دمیرتاش ترکیهای را هم شکست داد
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۵:۴۰
یونس امامی وزن ٧۴ کیلوگرم که در گام نخست به مصاف علیخانیان از ارمنستان رفته بود و به پیروزی رسید، در مرحله یک هشتم نهایی با غلبه بر دمیرتاش از ترکیه به یکچهارم نهایی صعود کرد.
فیروزپور پرقدرت شروع کرد
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۵:۰۰
امیرحسین فیروزپور، کشتیگیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با احمد باتایف از بلغارستان روبهرو شد که با پیروزی ۷ بر صفر راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
برد مهم نخودی در اولین رقابت
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۴:۴۵
محمد نخودی، نماینده ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جهان در نخستین گام مقابل لابریولا کشتیگیری از پورتوریکو قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر صفر به برد مهمی دست یافت.
پیروزی یونس امامی مقابل حریف ارمنستانی
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۴:۳۰
یونس امامی، کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در گام نخست به مصاف علیخانیان از ارمنستان رفت و موفق شد پیروز این رقابت شود.
ضربه فنی مومنی مقابل یانگ مکزیکی
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۴:۱۰
علی مومنی در دومین دیدارش مقابل یانگ، حریف مکزیکی ضربه فنی شد. او باید منتظر باشد تا در صورت رسیدن حریف مکزیکی به فینال در جدول شانس مجدد قرار بگیرد.
پیروزی ساده مومنی در کشتی نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۲:۴۷
علی مومنی، کشتیگیر وزن ۵۷ کیلوگرم شروع کننده تیم ایران در روز دوم مسابقات بود که توانست به سادگی با نتیجه ۶ بر یک مقابل توماس اپ، حریف سوییسی خود پیروز شود.