گامی مهم در مسیر توسعه خدمات نوین مالی
انتشار گواهی سپرده عام بانک آینده
بانک آینده موفق به اخذ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام، تا سقف 2,200,000 میلیارد ریال شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ این بانک در راستای عمل به مسئولیت خود، مبنی بر تأمین مالی پروژههای عمومی کشور و با هدف جلب رضایت آن دسته از مشتریانی که ضمن بهرهمندی از مزایای پایدار سپردهگذاری در بانک آینده، متقاضی مشارکت در این مهم نیز هستند، موفق به اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده عام از بانک مرکزی ج.ا.ایران تا سقف 2,200,000 میلیارد ریال گردید و امکان خرید آن، از اواسط مردادماه، در تمامی شعب بانک فراهم شده است.
اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده عام از سوی بانک آینده، گامی مؤثر و قابلتوجه در مسیر ارتقای تنوع ابزارهای مالی و تقویت سرمایهگذاری مشتریان این بانک بهشمار میرود. این مجوز، امکان عرضه رسمی گواهی سپرده با نرخ و شرایط اعلامشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران را برای بانک فراهم نموده است که بر اساس آن، ابزاری مطمئن و منعطف برای آن دسته از مشتریانی که به دنبال ترکیبی از سودآوری، نقدشوندگی و امنیت سرمایه هستند، فراهم میشود.
بانک آینده ضمن قدردانی از اعتماد همیشگی مشتریان گرامی امیدوار است؛ با عرضه این محصول، تجربهای متفاوت و حرفهای را برای این عزیزان رقم زند.
یادآور میشود؛ علاقهمندان به سرمایهگذاری و خرید گواهی سپرده عام برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به شعب بانک آینده
در سراسر کشور مراجعه نمایند.