En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
گامی مهم در مسیر توسعه خدمات نوین مالی

انتشار گواهی سپرده عام بانک آینده

بانک آینده موفق به اخذ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام، تا سقف 2,200,000 میلیارد ریال شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۵۵
| |
225 بازدید
 
انتشار گواهی سپرده عام بانک آینده
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ این بانک در راستای  عمل به مسئولیت خود، مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های عمومی کشور و با هدف جلب رضایت آن دسته از مشتریانی که ضمن بهره‌مندی از مزایای پایدار سپرده‌گذاری در بانک آینده، متقاضی مشارکت در این مهم نیز هستند، موفق به اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده عام از بانک مرکزی ج.ا.ایران تا سقف 2,200,000 میلیارد ریال گردید و امکان خرید آن، از اواسط مردادماه، در تمامی شعب بانک فراهم شده است.
اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده عام از سوی بانک آینده، گامی مؤثر و قابل‌توجه در مسیر ارتقای تنوع ابزارهای مالی و تقویت سرمایه‌گذاری مشتریان این بانک به‌شمار می‌رود. این مجوز، امکان عرضه رسمی گواهی سپرده با نرخ و شرایط اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران را برای بانک فراهم نموده است که بر اساس آن، ابزاری مطمئن و منعطف برای آن دسته از مشتریانی که به دنبال ترکیبی از سودآوری، نقدشوندگی و امنیت سرمایه هستند، فراهم می‌شود.
بانک آینده ضمن قدردانی از اعتماد همیشگی مشتریان گرامی امیدوار است؛ با عرضه این محصول، تجربه‌ای متفاوت و حرفه‌ای را برای این عزیزان رقم زند.
یادآور می‌شود؛ علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و خرید گواهی سپرده عام برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه نمایند.
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک آینده شعب بانک آینده انتشار گواهی سپرده
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۸ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۴۶ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۴ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZZ5
tabnak.ir/005ZZ5