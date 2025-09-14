خبرنامۀ امیرکبیر یا خبرنامۀ منافقین؟

گروهک تروریستی منافقین کنار رسانههای رسمی خود، از فعالیت صدها کانال، گروه، صفحات اینستاگرامی و هزاران اکانت فیک توئیتری در پوششهای گوناگون استفاده میکند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم: وظیفه این کانالها و صفحات، همانطور که در جنگ تحمیلی 12روزه هم نمایان شد، شایعهسازی، اعتبار و اعتمادزدایی از مسئولین و نهادهای مختلف کشور، ایجاد رعب و وحشت بین مردم، اختلافافکنی بین گروهها و اقوام مختلف و تلاش برای ایجاد دوقطبی در جامعه است.
یکی از مهمترین اقدامات یگان سایبری منافقین، سوءاستفاده از نارضایتیهای اقشار و اصناف مختلف همچون بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و... است. این گروهک با فعالیت این کانالهای خبری تلاش میکند با تحریک مخاطبان این گروهها و کانالها، با سوءاستفاده از مطالبات صنفی اقشار مختلف، این مطالبات را بهسمت برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با نظام هدایت کند.
یکی از رسانههای منافقین که بر همین اساس با پوشش دانشجویی بر فعالیتهای صنفی و دانشگاهها متمرکز است و بهدنبال تحریک، فریب و حتی عضوگیری از بین برخی دانشجویان ناآگاه است، با عنوان جعلی "خبرنامه امیرکبیر" بهدنبال جذب مخاطب از سوی دانشجویان است.
خبرنامه امیرکبیر که با هدایت منافقین توسط اعضای رادیکال دفتر تحکیم وحدت در اواخر دهه هفتاد راهاندازی شد، توسط رضا یونسی مدیریت میشود.
اما رضا یونسی ادمین خبرنامه امیرکبیر کیست؟
رضا یونسی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بود که در سال 1385 با افشای عضویتش در گروهک تروریستی منافقین از دانشگاه اخراج و پس از آن از کشور متواری شد. وی هماکنون در سوئد مستقر است. نکته مهم در خصوص رضا یونسی، ارتباط و عضویت همه اعضای خانواده وی در سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است.
پدر رضا، میریوسف یونسی، مسئول شاخه شاهرود مجاهدین در سالهای 57 و 58 بود و در سال 63 بازداشت و پس از چندسال با عفو آزاد میشود اما ارتباط خود را با این گروهک حفظ میکند.
«تصویر میریوسف یونسی و علی یونسی»
مادر وی «جلیله د» از اعضای فعال این گروهک در سال 1388 دستگیر میشود. وی پس از آزادی در دهه 90 به سوئد سفر کرد و با هدایت پنهانی و پوششی منافقین، سفری بدون ثبت به فرانسه برای دیدار با مهدی ابریشمچی و سروناز چیتساز مسئول کمیسیون زنان منافقین داشت.
برادر وی، علی یونسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود که در سال 1399 بهدلیل ساخت بمب و انجام اقدامات خرابکارانه بازداشت شد. یونسی این اقدامات را تحت هدایت دو نفر از سرپلهای گروهک تروریستی منافقین با نامهای «سید مهدی سیدی کمیجانی» معروف به سیدی و «نادر سراجی» مشهور به «نادر سراج» انجام داده است.
اطلاعات موجود نشان میدهد که دو خواهر «جلیله د» هم، یعنی مینا و زیبا (خالههای رضا یونسی) از اعضای این گروهک و کاندیدای شورای رهبری مجاهدین بودند. رضا یونسی در سال 84 ـ 83 زمانی که در مقطع ارشد دانشگاه امیرکبیر بود با هدایت «زیبا»، فعالیت خود با منافقین را رسمیت میبخشد که مدیریت کانال خبرنامه امیرکبیر با هدف نفوذ در دانشگاهها و اجرای سیاستهای منافقان یکی از وظایف وی تعریف میشود.
غیر از افراد مذکور، دیگر اعضای خانواده رضا یونسی هم در گروهک منافقین عضویت دارند. آیدا خواهر وی در پوشش فعال مدنی، شوهر خاله او (همسر زیبا) هم مرتبط با این گروهک تروریستی بود و دایی رضا یونسی، یعنی مجید دانشور هم از اعضای بههلاکترسیده گروهک در سال 61 هستند.
«تصویر مجید دانشور دایی رضا یونسی»
خبرنامه امیرکبیر پوششی برای تحریک و التهابآفرینی در فضای دانشگاهی
بررسیها از عملکرد خبرنامه امیرکبیر نشان میدهد که این رسانه منافقین با شایعهسازی، بزرگنمایی برخی نارضایتیها و تلاش برای تعمیم دادن مشکلات صنفی به دانشگاههای مختلف، انتشار اخبار و نقلقولهای کذب از سوی مسئولین دانشگاهی، حمایت از برخی متهمان امنیتی، تخریب نهادهای حاکمیتی بین دانشجویان و... تلاش دارد فضای دانشگاههای کشور را ملتهب کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که این رسانه در ایام جنگ تحمیلی 12روزه هم، بهوضوح خطوط عملیات روانی منافقین و رژیم صهیونی را به اجرا گذاشت، گرچه این در مقاطع مختلف تلاش کرده است خود را دلسوز دانشجویان جلوه دهد اما مجموع اقدامات این کانال خبری نشان میدهد که این رسانه تنها بهدنبال سوءاستفاده از احساسات دانشجویی و ناآگاهی برخی از آنها برای تحقق اهداف منافقین است.
1. تحریک دانشجویان در حوادث گوناگون مانند درگذشت امیرمحمد خالقی
24 بهمن 1403 در جریان حمله زورگیران به امیرمحمد خالقی یکی از دانشجویان مستقر در خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران در منطقه امیرآباد، این رسانه بسیار فعال شد و تلاش کرد با انتشار شایعات گوناگون، از فضای احساسی بهوجودآمده در پی درگذشت این دانشجو استفاده کند تا دانشجویان را تحریک کند تا فراخوانهایی را برای تجمعات خود صادر کنند.
در ادامه این خبرنامه حتی برای به خشونت کشاندن تجمعات داخل کوی دانشگاه و سرایت التهابات به دیگر دانشگاههای کشور تلاشهایی را انجام داد که البته با هوشیاری دانشجویان ناموفق بود.
2. حمایت از جاسوسهای بازداشتی مرتبط با موساد
یکی دیگر از اقدامات خبرنامه امیرکبیر حمایت از جاسوسهای بازداشتشده مرتبط با رژیم صهیونیستی بود. احمدرضا جلالی و روزبه وادی، دو جاسوس مرتبط با موساد بودند که رضا یونسی در این خبرنامه اقدام به سفیدسازی از این دو عنصر خودفروخته کرد،
این درحالی است که هم روزبه وادی که در یکی مراکز حساس کشور فعالیت میکرد و هم احمدرضا جلالی در همکاری با موساد، اطلاعات مهمی از این مراکز و برخی از دانشمندان هستهای را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادند و اسناد این همکاری و اعترافات این افراد منتشر شد.
3. اجرای خطوط عملیات روانی منافقین و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12روزه
از دیگر اقدامات این خبرنامه اجرای خطوط عملیات روانی منافقین برای حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12روزه است. ایجاد رعب و وحشت در جامعه و دانشجویان با انتشار هشدارهای رژیم برای تخلیه مناطق، حمایت از حمله به زندان اوین و فرار زندانیان و دعوت به تجمع، سفیدسازی کشتار مردم ایران توسط رژیم صهیونی از جمله مواردی بود که این رسانه منافقین در ایام جنگ دنبال کرد. خطوط و اقدامات رسانهای که توسط همه رسانههای رسمی و پوششی منافقین در آن روزها صورت گرفت.
در پستهای این خبرنامه در ایام جنگ تحمیلی 12روزه نهتنها هیچ پیامی مبنی بر محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در کشور نمیشود بلکه از آن بالاتر، رضا یونسی تلاش میکند با سفیدشویی جنایات رژیم صهیونی، جمهوی اسلامی را مقصر کشتار مردم معرفی کند، خط مشترکی که از سوی منافقین و دیگر معاندین دنبال میشد.
نکته دیگر اینکه بررسی صفحات شخصی رضا یونسی هم نشان میدهد که وی سیاستها و خطوط عملیات روانی منافقین را اجرا میکند.
حمایت مکرر از زندانیان مرتبط با این گروهک تروریستی؛ همچون سعید ماسوری از عناصر نفاق را میتوان نمونهای از جانبداری واضح مجاهدین خلق، توسط مدیر خبرنامه امیرکبیر دانست.
طبق این اسناد و گزارشها، خبرنامه امیرکبیر با مدیریت رضا یونسی کنار سایر رسانهها و اکانتهای پوششی منافقین دنبال این است با شعارهای بهظاهر دلسوزانه منویات و دشمنی خود را با مردم ایران بهطرق مختلف پیش برد، موضوعی که بیش از هر چیز باید مورد توجه مسئولان، دانشجویان و جامعه دانشگاهی قرار گیرد.
