نشست خبری شورای المپیک آسیا در تهران، حاوی توضیحاتی تازه درباره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود؛ از حذف دهکده متمرکز و جایگزینی آن با کشتی کروز، تا دغدغههای مالی و محیطزیستی ژاپن در بازیهای پیشرو که باعث کاهش دیاکسید کربن خواهد شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جین ژو جیان، مدیر روابط عمومی شورای المپیک آسیا در نشست خبری «فان ران» مرتبط با بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و آیچی، ضمن قدردانی از حضور رسانهها و نقش ایران در حمایت از OCA گفت: «چهارمین بار است به ایران میآیم؛ پیشتر برای جاکارتا و هانگژو در کیش، اصفهان و تهران بودم و حالا برای ناگویا اینجا هستم.»
او درباره نبود دهکده متمرکز توضیح داد: «برای نخستین بار دهکده نداریم؛ به دلیل محدودیت مالی از کشتی کروز با ظرفیت ۴ هزار نفر و ۲ هزار محل اقامت موقت استفاده میشود. چالش اصلی ما نه مکان، بلکه هماهنگی تعداد زیاد شرکتکنندگان است.» وی افزود در نشست ویژه سرپرستان ۴۵ کمیته از جمله فلسطین و کره شمالی حضور داشتند.
در پاسخ به پرسشها درباره آینده دهکدههای ورزشی، گفت: «تصمیم به مورد بررسی میشود؛ ژاپن تنها یک سازه برای افتتاحیه و اختتامیه ساخته و اصل ما استفاده از اماکن موجود است.» او همچنین امنیت ژاپن را تضمینشده دانست: «ورود به اماکن تنها با کارت شناسایی ممکن است.»
جیان ادامه داد: «بازیهای آسیایی بر خلاف المپیک توکیو، بدون محدودیت و با حضور تماشاگران برگزار میشود و از اماکن همان المپیک نیز استفاده خواهد شد.» در بخش فناوری نیز گفت: «از هوش مصنوعی برای کمک به رسانهها استقبال میکنیم، اما نباید جایگزین نیروی انسانی شود.»
مدیر روابط عمومی OCA نماد بازیها را ترکیب «آتش و آب» معرفی کرد و با لحنی طنز افزود: «ناگویا غذاهای خوبی دارد، اما کباب ایران بینظیر است.» به گفته او، فقط شنا و شیرجه در توکیو برگزار میشود، سوارکاری در محل المپیک توکیو خواهد بود و اوزاکا و کیودو نیز میزبان فوتبال هستند.
وی درباره ظرفیت رسانهای تأکید کرد: «دوست دارم خبرنگاران ایرانی حضور پررنگی داشته باشند. صداوسیما همیشه فعال بوده و برای آمار دقیق باید تا ثبتنام کمیتهها صبر کرد.» او همچنین ماهیت فان ران را تبلیغاتی دانست: «هدف معرفی بازیهاست، نه رقابت.»
در پایان جین به دغدغههای محیطزیستی اشاره کرد: «سعی داریم بیشتر از کاغذ بهجای پلاستیک استفاده کنیم و با بهرهگیری از تکنولوژی، انتشار دیاکسیدکربن را کاهش دهیم.»
