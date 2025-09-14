ژابی آلونسو پس از پایان بازی با رئال سوسیداد به سمت خسوس خیل مانسانو رفت و با او صحبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ حواشی زیادی در جریان دیدار رئال سوسیداد و رئال مادرید به وجود آمد. خیل مانسانو در دقیقه ۳۲ هویسن را پس از برخورد با اویارزابال مستقیماً با کارت قرمز اخراج کرد. این مدافع میانی در یک کورس با شانه کاپیتان حریف تماس پیدا کرد و داور بدون مکص او را اخراج کرد.

اما جنجال از جایی آغاز شد که به محل تماس و جای‌گیری دو مدافع میانی رئال مادرید توجه شد. در لحظه زمین خوردن اویارزابال، میلیتائو هم‌ردیف با هویسن بود و هر دو فاصله قابل توجهی تا دروازه کورتوا داشتند. این صحنه باعث تعجب بسیاری، به خصوص روی نیمکت رئال مادرید شد.

ژابی آلونسو از تصمیم خیل مانسانو شگفت‌زده شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در ورزشگاه آنوئتا، او به دلیل اعتراض کارت زرد گرفت و با تکرار این جمله خطاب به داور گفت: «باورکردنی نیست، باورکردنی نیست.» با این حال، رئالی‌ها پیامد‌های این اتفاق را پذیرفتند و با تمرکز و استقامت بازی کردند و با گل گولر برتری تیم‌شان را به دو گل رساندند.

در نیمه دوم کار برای سفیدپوشان سخت‌تر شد و حملات میزبان باعث شد شاگردان ژابی فشار بسیار زیادی را در زمین بازی متحمل شوند. در نهایت، رئال مادرید هر سه امتیاز را از آنوئتا گرفت اما ژابی خواهان توضیح مستقیم از سوی خیل مانسانو شد و پس از بازی با او صحبت کرد.

آلونسو به داور گفت: «خسوس، نمی‌خواهم این‌طور فکر کنم اما تو باعث می‌شوی بد فکر کنم. ندیدی که میلیتائو کنارش بود؟ میلیتائو کنارش بود! او پنج متر با صحنه فاصله داشت.» ژابی با عصبانیت فراوان نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و گفت: «این صحنه قطعاً به کمیته داوران خواهد رفت. قطعاً در ویدئو بررسی خواهد شد» تا نشان دهد که هنوز از این اتفاق به شدت عصبانی است.