قیمت دام زنده امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز 23 شهریور 1404 اعلام شد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، نرخ دام تا لحظه نگارش تغییری نداشته است. میانگین قیمت گوسفند در استان‌های مختلف 319 هزار تومان و میانگین قیمت گوساله هم 305 هزار و 277 تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده متعلق به استان تهران و همدان است که در بازه‌ای بین ۳۲۰ هزار تومان تا 340 هزار تومان نوسان دارد. کمترین قیمت گوسفند نیز با بهای 300 هزار تومان متعلق به استان چهار محال و بختیاری است.

قیمت گوساله نیز در برخی استان‌ها نوسانی بوده و در تهران با بهای ۳۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین کمترین نرخ گوساله نیز با بهای ۲۸۰ هزار تومان متعلق به استان خراسان رضوی است.