En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دام زنده امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز 23 شهریور 1404 اعلام شد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، نرخ دام تا لحظه نگارش تغییری نداشته است.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۴۵
| |
315 بازدید

قیمت دام زنده امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز 23 شهریور 1404 اعلام شد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، نرخ دام تا لحظه نگارش تغییری نداشته است. میانگین قیمت گوسفند در استان‌های مختلف 319 هزار تومان و میانگین قیمت گوساله هم 305 هزار و 277 تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده متعلق به استان تهران و همدان است که در بازه‌ای بین ۳۲۰ هزار تومان تا 340 هزار تومان نوسان دارد. کمترین قیمت گوسفند نیز با بهای 300 هزار تومان متعلق به استان چهار محال و بختیاری است.

قیمت گوساله نیز در برخی استان‌ها نوسانی بوده و در تهران با بهای ۳۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین کمترین نرخ گوساله نیز با بهای ۲۸۰ هزار تومان متعلق به استان خراسان رضوی است.

قیمت دام زنده امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دام دام زنده بازار خبر فوری
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوسفند و گوساله چه تغییری کرد؟ + جدول
قیمت‌ دام عید قربان چقدر پایین می‌آید؟
قیمت دام زنده امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
قیمت دام زنده امروز ۲۶ فروردین
قیمت هر کیلو شکر چند؟!
قیمت دام زنده امروز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴
قیمت دام ۴۰ درصد ارزان شد، گوشت نه!
قیمت دام زنده امروز ۳ شهریور
متوسط قیمت دام زنده برای عید قربان
واسطه‌هایی که جلوی کاهش قیمت گوشت را گرفته اند/ واردات بیش از ۴۰۰ هزار تن گوشت، اما ارزانی قطره چکانی!
چرا گوشت گوسفند از دامداری تا بازار دو برابر می‌شود؟
دام زنده در بورس کالا عرضه می‌شود
قیمت دام زنده برای روز عرفه و عید قربان
نرخ دام زنده برای تاسوعا و عاشورا
قیمت دام زنده؛ امروز 15 شهریور + جدول
جزئیات قیمت دام زنده در عید قربان
نرخ واقعی هر کیلو گوشت گوسفند چند؟
مراکز عرضه بهداشتی دام زنده ویژه عید قربان
گوشت قرمز ارزان می‌شود
بازار دام زنده در آستانه عید قربان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۴۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZYv
tabnak.ir/005ZYv