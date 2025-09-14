En
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است.
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار

موضوع موتورسواری بانوان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش در جامعه بوده است، عده‌ای بر این باورند که استفاده از موتورسیکلت‌های کوچک و برقی نیازی به گواهینامه ندارد، در حالی که پلیس تأکید می‌کند تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول قانون است و رانندگی بدون گواهینامه نه‌تنها تخلف، بلکه جرم محسوب می‌شود.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره بحث موتورسواری بانوان و وضعیت حقوقی آن اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین حتی استفاده از موتور‌های کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
درسته
ایا ،شما گواهینامه دادید و آنها برای گرفتنش سهل انگاری کردند
پس اگر گواهینامه ندادید
شما مقصر هستید که در برابر وظایفتان کوتاهی کردید
