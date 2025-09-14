هشدار پلیس به بانوان موتورسوار

موضوع موتورسواری بانوان در سالهای اخیر یکی از بحثهای پرچالش در جامعه بوده است، عدهای بر این باورند که استفاده از موتورسیکلتهای کوچک و برقی نیازی به گواهینامه ندارد، در حالی که پلیس تأکید میکند تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول قانون است و رانندگی بدون گواهینامه نهتنها تخلف، بلکه جرم محسوب میشود.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره بحث موتورسواری بانوان و وضعیت حقوقی آن اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون میشود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرمانگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمیشود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار میگیرد.
