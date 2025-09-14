رمزگشایی از حمله ایران: شلیک ۵۳۰ موشک و ۱۰ هدف جدید!

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی با اشاره به حملات ایران، افشا کرد برخی نقاطی که توسط موشک‌های ایرانی هدف گرفته شدند، از سوی رژیم صهیونیستی اعلام نشده‌اند و برخی پژوهشگران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای آن‌ها را افشا کرده‌اند. این روزنامه نوشت از آغاز تا پایان جنگ، ایران در مجموع حدود ۵۳۰ موشک بالستیک را در ۴۲ موج شلیک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ بنا بر مستندات این گزارش که مربوط به محل اصابت ۳۳ موشک است، ۳۰ فروند از آن‌ها دارای کلاهک‌های انفجاری با صدها کیلوگرم مواد منفجره بودند که به شهرهای تل‌آویو-یافا (۵)، حیفا (۴)، هرتسلیا/رمات هشارون (۴)، رمات‌گان (۳)، بئرالسبع (۳)، پتاح‌تیکوا (۲)، رحووت (۲)، بات یام، حولون، طمره، ریشون لتسیون، نس تسیونا، بنی براک و زبدئیل اصابت کردند. سه موشک دیگر مجهز به کلاهک‌های خوشه‌ای بودند که هر کدام تعداد زیادی بمب کوچک با سرهای انفجاری تا ۷ کیلوگرم را رها کردند. یکی از این خوشه‌ها در بئرالسبع، دیگری در ریشون لتسیون و سومی در چندین شهرک از جمله حولون، آزور، سبیون، بات یام و اور یهودا پراکنده شد.

دو پژوهشگر آمریکایی، «کوری شار» و «جایمن فان دن هوک» که در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای مناطق جنگی تخصص دارند، ۱۰ محل اصابت دیگر را که پیش‌تر اعلام نشده بود شناسایی کردند. یک منبع نظامی به «هاآرتص» تأیید کرده که موشک ایرانی واقعاً به محل تعیین‌شده توسط این دو پژوهشگر اصابت کرده است.

