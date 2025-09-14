کشف غافلگیرکننده در بازرسی خیابانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شهریورماه جاری، مأموران پلیس تهران در اتوبان همت در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در حال گشتزنی بودند که یک موتورسیکلت را با ۲ سرنشین هنگام سرقت موبایل مشاهده کردند و بلافاصله وارد عمل شدند.
سارقان حرفهای پس از مشاهده مأموران بلافاصله بهصورت خطرناکی متواری شدند و به خودروهای مردم آسیب وارد کردند که مأموران در جریان این تعقیب و گریز طولانی با اجرای طرح مهار ابتدا موتورسیکلت را متوقف و سپس یکی از متهمان را با فنون رزمی زمینگیر کردند.
در جریان بازرسیها ۳ گوشی تلفنهمراه سرقتی و یک چاقو از جیب متهم کشف شد؛ همچنین او پس از انتقال به اداره پلیس صراحتاً به چندین فقره سرقت موبایلقاپی اعتراف کرد؛ در ادامه نیز کارآگاهان مأموریت یافتند با اقدامات اطلاعاتی ابتدا مخفیگاه سارق فراری را شناسایی و سپس با هماهنگیهای لازم قضایی نسبت به دستگیری او اقدام کنند.
با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
