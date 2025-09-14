En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه کارگران حذف شد؛ کسی هم پاسخگو نیست

در مردادماه امسال بیش از یک میلیون خانوار، عمدتاً کارگری، از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند؛ تصمیمی که به گفته فعالان کارگری با تغییر شیوه دهک‌بندی «پایگاه رفاه ایرانیان» انجام شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۱۵
| |
332 بازدید
|
۲

یارانه کارگران حذف شد؛ کسی هم پاسخگو نیست

پایان مرداد امسال بیش از یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که ماهانه پرداخت می‌شد، محروم شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد جز دهک دهم بوده و با توجه به میزان درآمد و دارایی آنها مشمول یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نمی‌شوند. این در حالی است که اردیبهشت امسال یارانه بخشی از خانوار دهک دهم که همچنان یارانه دریافت می‌کردند قطع شده بود.

این تغییر نشان می‌دهد که دولت به وسیله «پایگاه رفاه ایرانیان» که یک اصطلاح طمطراقی بیش نیست شیوه دهک بندی را دگرگون کرده است. بر اساس حذف خانوار دهک دهم در اردیبهشت ماه، ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حذف یارانه نقدی خانوارهای دهک دهم همان افراد دهک نهم بوده که با تغییر رویکرد پایگاه رفاه ایرانیان در سنجش دارایی افراد به دنبال حذف خانواده‌ها از لیست یارانه بگیران هستند تا کسری بودجه دولت به هر طریقی جبران شود.

به این ترتیب دولت بنا دارد افراد در دهک پایین‌تر را به دهک‌های انتهای منتقل کرده و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که با توجه به نرخ تورم رسمی بیش از ۳۲ درصدی و غیررسمی بیش از ۴۰ درصدی آنها را کم‌کم حذف کند.

به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانواده‌ها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.

دولت چهاردهم باید درباره شیوه دهک بندی جدید خانوارهای ایرانی که نه فقط سال به سال که ماه به ماه قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، پاسخگو باشد.

خبرنگار مهر پس از حذف یارانه بخشی از کارگران و اعتراض آنها در تماس با این خبرگزاری پیگیر موضوع از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی از سوی این وزارتخانه دریافت نکرده است.

برخی افراد طی تماس‌هایی با این رسانه، اعلام کردند که در حالی که درآمد ماهانه آنها زیر ۲۰ میلیون تومان است دولت آنها را از دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک محروم کرده است. بعضی از این افراد با بیان اینکه بسیاری از کارمندان رسمی دولت با داشتن حقوق بالاتر و مزایایی که ماهانه یا هر ۶ ماه یک بار، دریافت می‌کنند همچنان یارانه دریافت کرده و مشمول کالابرگ می‌شوند اما یارانه آنها قطع شده است.

کارگران درخواست دارند دولت درباره شیوه محاسبه درآمد آنها در حالی که امنیت شغلی نداشته و همچون کارمندان دولت رسمی نیستند، پاسخگو باشد.

در همین راستا رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگویی با خبرنگار مهر عنوان کرده بود، آیا کارگران باید امروز از حق مسکن، آموزش، درمان و نان بگذرند؟ چرا که حتی نان از سفره کارگران حذف شده است. دولت نه تنها با توجه به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم ترتیب اثری در دستمزد جامعه کارگری نداده و نمی‌دهد، باید از کارشناسان اقتصادی دولت پرسید، امروز که یارانه بخشی از خانوارهای کارگری حذف شده است، آنها درآمد آنها افزایش یافته یا نرخ تورم کنترل شده است؟ دولت پاسخ دهد، عقب‌نشینی جامعه کارگری تا کجا باید ادامه داشته باشد؟

سمیه گلپور در ادامه بیان می‌کند، این موج گرانی سفره کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را کوچک‌تر کرده است. گرانی قیمت گوشت و برنج سبب شده تا کارگران این اقلام را از سفره خود حذف کنند و مصرف لبنیات و حبوبات را به حداقل برسانند. ضمن اینکه بیش از ۲ سال است که حق مسکن فریز شده و در این راستا فکری برای جامعه کارگران نشده است. کارگران از حق مسکن و خوردن گوشت که کالایی لوکس محسوب می‌شود، گذشتند. امسال هم از نان باید صرفه‌نظر کنند؟ در چنین شرایطی دولت یارانه نقدی ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی را هم از این خانواده‌ها دریغ کرده است.

به گفته این فعال کارگری وضعیت بازار کالاهای اساسی سطح معیشت را به نازل‌ترین حد رسانده و چگونه است که اعضای هیئت دولت خانواده‌های ایرانی را از دریافت یارانه غیرنقدی و کالاهای اساسی محروم می‌کند؟

یکی از پرسش‌های متداول در سنجش دارایی افراد از سوی پایگاه رفاه ایرانیان، شیوه بازنگری در حذف یارانه افراد است؛ اینکه این بازنگری با چه روشی محاسبه می‌شود؟ زیرا نتیجه آن مشمول یارانه نقدی و غیرنقدی شدن یک فرد با داشتن شغل رسمی در اداره دولتی با داشتن دو خانه و دو خودرو شده اما خانواده‌های کارگری که هزینه‌های سرسام آور زندگی را با حرفه‌هایی قراردادی مدیریت می‌کنند، امروز دولت آنها را به نوعی از سر خود باز می‌کند و حاضر به پذیرش وضعیت نا به سامان اقتصادی تحمیل شده به آنها نیست و حتی خود را در این خصوص موظف به پاسخگویی نمی‌داند.

گلپور با بیان اینکه کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، تاکید دارد، حفظ سلامت معیشت و اقتصاد کارگران یعنی حفظ سلامت یک کشور. مسئولان، سیاستمداران، نمایندگان مجلس، نمایندگان تشکل‌ها و… باید بدانند امروز سفره کارگران کوچک نشده بلکه در حال برچیده شدن است.

به گفته وی، هزینه‌های بالای درمان باعث شده تا کارگران به خوددرمانی با داروهای گیاهی روی آورند چون بیمه، کفاف هزینه درمان آنها را نمی‌دهد، حقی که بر گردن دولت است. حال چگونه است که دولت یارانه کارگران که ۹۰ درصد آنها با قرارداد موقت مشغول کار هستند را از حداقل یارانه محروم می‌کند؟ اگر قرار است دولت کسری بودجه خود را جبران کند باید طرح حذف یارانه را از کارمندان دولتی کلید بزند؛ به جای کوچک‌تر کردن سفره کارگران که امروز حداقلی است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه یارانه کارگران یارانه بگیران حذف یارانه بگیران خبر فوری یارانه نقدی
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط جدید حذف یارانه اعلام شد
دولت در پیچ دشوار حذف ۱۷ میلیون یارانه‌بگیر/ قانون بودجه در مسیر اجرا؟
نماینده تهران: یارانه ۲۵ میلیون نفر حذف می‌شود
چقدر یارانه گرفتید؟
زمان واریز نخستین یارانه ۴۵ هزار تومان سال جدید اعلام شد
خبر خوش برای متقاضیان وام یارانه
خبر جدید از احتمال تغییر فهرست یارانه‌بگیران
جزییات واریز یارانه جدید به حساب خانوار اعلام شد
دریافتی یارانه‌بگیران ۵ میلیون تومان شد
یارانه دی ماه واریز شد
بیش از ۱۶۰ هزار تن از یارانه‌بگیران حذف شدند
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
طرح جدید برای قطع یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳
تکلیف اقساط وام یک میلیونی بعد از حذف یارانه‌بگیران
ابهامات حذف یارانه بگیران
اطلاعیه مهم وزارت کار برای یارانه بگیران
حذف بی سروصدا از لیست یارانه بگیران ۳۰۰ هزار تومانی؛ چه کسانی به گروه میلیاردر‌ها رفتند؟
سال ۹۶ چند میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد؟
اعلام نتایج اعتراض حذف یارانه تا اواسط آبان
یارانه مهرماه عده‌ای دیگر نیز حذف شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
طرف کارگر بوده خونش و داده ساختن 4 تا واحد بهش رسیده از هر کدوم ماهی 30 تومن اجاره میگیره معلومه که مشمول یارانه نمیشه . بعد یه کارمند که مستاجره چون از کارگره حقوق اندکی بیشتر میگیره یارنش و قطع کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
کارگری داریم تا کارگری ،میزان درآمد مهمه نه عنوان کارگری کارگری رو سراغ دارم که متهی 100 تا 150 درآمشه . ملاک باید درآمد باشه نه عنوان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۳۰ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۹ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZYR
tabnak.ir/005ZYR