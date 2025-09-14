علت زلزله نسبتا شدید در فارس چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و مخاطرات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به وقوع زمین لرزه خشت استان فارس گفت: این زلزله طبق گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران در عمق ۶ کیلومتری و به فاصله ۱۵کیلومتری خشت و ۱۷ کیلومتری کنارتخته رخ داده است.

وی با اشاره به لرزه خیزی این محدوده اظهار کرد: براساس داده های نوین لرزه خیزی ایران از اوایل سال ۱۳۸۵ و در شعاع یک درجه از رومرکز زلزله روز گذشته این منطقه، زمینلرزه‌های ۱۹ سال اخیر جمع آوری شده است که معرف لرزه خیزی گستره رومرکز زلزله است به گونه ای که بر اساس داده‌های جمع آوری شده در این مدت تعداد ۳۹۵۷ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۴.۷ خشت استان فارس ثبت شده است.

بیت اللهی خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۷ زمینلرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۱۴۷ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و مابقی آنها کوچکتر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده‌اند.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به گسل مسبب این رخداد لرزه‌ای در خشت استان فارس توضیح داد: رومرکز زلزله ۴.۷ خشت استان فارس بر روی نقشه گسله‌های ایران برهم نهی گردید و بر این اساس گسل احتمالی مسبب زلزله حدس زده شده است. برآورد شد که سگمنت هائی از گسل کازرون در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارد و احتمالا جنبائی آن قطعه گسلی موجب رخداد زلزله ۴.۷ خشت استان فارس شده است.