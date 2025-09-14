خط قرمز تازه دستگاه قضا

دادستان عمومی و انقلاب تهران، از کاهش ۲۳ درصدی کل سرقت‌ها در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، میزان سرقت‌ها در شهر تهران ۶۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه در جلسه «قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت‌های خشن و خاص»، با توجه به تاکید‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر تامین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلین نظم عمومی، اظهار کرد: قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و خاص به‌صورت مستمر و ماهانه با حضور قضات دادسرا‌های ویژه و فرمانده هان انتظامی با هدف اصلی، پیشگیری و مقابله با سرقت، در دادسرای تهران تشکیل می‌شود.

وی افزود: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱ درصد و قاپ‌زنی ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

با مجرمان خشن مماشات نمی‌شود

دادستان تهران با تأکید بر صدور احکام بازدارنده برای مقابله با سرقت، تصریح کرد: به منظور نظارت و مدیریت از لحظه تشکیل این قبیل پرونده‌ها تا اجرای کامل حکم، روند قضایی با دقت، سرعت و جدیت پیگیری می‌شود. امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با مجرمان خشن هیچ‌گونه مماشاتی نمی‌شود.

کاهش ۶۹ درصدی سرقت‌های مسلحانه با سلاح گرم

صالحی اظهار کرد: گزارش‌های ارائه شده توسط فرماندهان انتظامی در قرارگاه یادشده، نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرقت است. به‌طوری که در ۵ ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت‌های مسلحانه با سلاح گرم ۶۹ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، پرونده‌های مهم با حضور مأموران پلیس آگاهی و قضات ویژه مطرح و درباره آنها تصمیم گیری می‌شود. نظارت مستمر، تسریع توام با دقت در رسیدگی، پیگیری در مراحل مختلف قضایی از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد تا مراحل قانونی سریع‌تر طی شده و امنیت مردم تامین شود.

دادستان تهران تأکید کرد: همه تلاش دستگاه قضایی حفظ امنیت عمومی و افزایش رضایتمندی مردم نسبت به نظام حاکمیت است.

براساس این گزارش، قضات حاضر به ارائه گزارش پرونده‌های مهم خود پرداختند و دادستان تهران دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را صادر کرد.

جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت‌های خشن و خاص با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جمعی از معاونین دادستانی تهران، سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، جمعی از روسای پلیس آگاهی و قضات نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.