خط قرمز تازه دستگاه قضا

به گزارش تابناک به نقل از رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه در جلسه «قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقتهای خشن و خاص»، با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر تامین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلین نظم عمومی، اظهار کرد: قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت بهویژه سرقتهای خشن و خاص بهصورت مستمر و ماهانه با حضور قضات دادسراهای ویژه و فرمانده هان انتظامی با هدف اصلی، پیشگیری و مقابله با سرقت، در دادسرای تهران تشکیل میشود.
وی افزود: در پنجماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱ درصد و قاپزنی ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
با مجرمان خشن مماشات نمیشود
دادستان تهران با تأکید بر صدور احکام بازدارنده برای مقابله با سرقت، تصریح کرد: به منظور نظارت و مدیریت از لحظه تشکیل این قبیل پروندهها تا اجرای کامل حکم، روند قضایی با دقت، سرعت و جدیت پیگیری میشود. امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با مجرمان خشن هیچگونه مماشاتی نمیشود.
کاهش ۶۹ درصدی سرقتهای مسلحانه با سلاح گرم
صالحی اظهار کرد: گزارشهای ارائه شده توسط فرماندهان انتظامی در قرارگاه یادشده، نشاندهنده موفقیتهای قابل توجهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرقت است. بهطوری که در ۵ ماهه اول سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقتهای مسلحانه با سلاح گرم ۶۹ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، پروندههای مهم با حضور مأموران پلیس آگاهی و قضات ویژه مطرح و درباره آنها تصمیم گیری میشود. نظارت مستمر، تسریع توام با دقت در رسیدگی، پیگیری در مراحل مختلف قضایی از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد تا مراحل قانونی سریعتر طی شده و امنیت مردم تامین شود.
دادستان تهران تأکید کرد: همه تلاش دستگاه قضایی حفظ امنیت عمومی و افزایش رضایتمندی مردم نسبت به نظام حاکمیت است.
براساس این گزارش، قضات حاضر به ارائه گزارش پروندههای مهم خود پرداختند و دادستان تهران دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها را صادر کرد.
جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقتهای خشن و خاص با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جمعی از معاونین دادستانی تهران، سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، جمعی از روسای پلیس آگاهی و قضات نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
