یووه - اینتر: شکوه فوتبال در آلیانزِ تورین

دربی ایتالیا در اوج زیبایی و هیجان برگزار شد. بازی‌ای با هفت گل ‏زیبا که در نهایت با گل لحظه آخری آدزیچ جوان به سود یوونتوس به ‏پایان رسید.
یووه - اینتر: شکوه فوتبال در آلیانزِ تورین

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ نبرد سنتی فوتبال ایتالیا، دربی ایتالیا میان ‏یوونتوس و اینتر، یک بار دیگر به جدالی دراماتیک و پرهیجان، پرگل و ‏جنجالی بدل شد. دیداری که در تورین برگزار شد، با گل‌های تماشایی، ‏نمایش‌های تکنیکی و تاکتیکی خیره‌کننده و لحظات دراماتیک تا ‏واپسین دقایق تماشاگران را روی صندلی‌هایشان میخکوب کرد‎. ‏ کسی ‏فکرش را می‌کرد که بازی تا دقیقه ۹۰ با نتیجه ۳-۳ دنبال شود و یک ‏ستاره جوان به نام واسیلیه آدزیچ در وقت‌های تلف شده پیروزی را به ‏یوونتوس هدیه بدهد؟

در این دربی ترک‌ها حاکم میدان بودند‎. ‎هاکان چالهان‌اوغلو با دو گل ‏تماشایی بار دیگر نشان داد رهبر واقعی خط میانی اینتر است. در ‏سوی مقابل، پدیده جوان یوونتوس، کنان ییلدیز، با یک گل ‏خیره‌کننده و یک پاس گل نقشی تعیین‌کننده در جریان بازی ایفا کرد. ‏هنرنمایی درخشان این دو ستاره باعث شد دربی ایتالیا رنگ و بوی ‏خاصی بگیرد و نام آنها بیش از هر بازیکن دیگری در تیتر‌ها بدرخشد‎. ‏ ‏البته باید به گلزنی دو برادر هم اشاره کرد. مارکوس تورام برای اینتر و ‏دقایقی بعد برادر او خفران تورام برای یوونتوس. ‏

نیمه نخست: یوونتوس برتر و گل‌های دیدنی

بازی از همان لحظات ابتدایی پرتنش آغاز شد. اینتر با پرس سنگین ‏شروع کرد، اما یوونتوس خیلی زود ابتکار عمل را به دست گرفت. در ‏دقیقه ۱۳، یک حرکت تیمی عالی از بانوی پیر به ثمر نشست. ‏کریستین کلی با ضربه‌ای دقیق و محکم توپ را به گوشه دروازه ‏فرستاد تا نتیجه ۱–۰ شود‎. ‎این گل شوکی زودهنگام به اینتر بود. تیم کیوو که انتظار چنین ‏ضربه‌ای را نداشت، در دقایق بعد حملات متعددی روی دروازه ‏یوونتوس تدارک دید. ضربه سر باستونی و شوت از راه دور مخیتاریان ‏موقعیت‌های جدی بودند، اما توپ به تور نرسید‎. ‏با این حال، مقاومت یوونتوس در دقیقه ۲۹ در هم شکست‎. ‎هاکان ‏چالهان‌اوغلو با شوتی سهمگین و تماشایی از پشت محوطه توپ را ‏به تور دوخت تا بازی به تساوی کشیده شود. یک گل کلاسیک از ‏ستاره ترک که بار دیگر ارزش خود را در میانه میدان ثابت کرد‎. ‎‏.اما این پایان کار نیمه اول نبود. در دقیقه ۳۷، نوبت به پدیده ترک ‏یوونتوس، کنان ییلدیـز رسید. او با حرکتی انفرادی و ضربه‌ای غیرقابل ‏مهار توپ را به زاویه بالای دروازه فرستاد. واکنش زومر ثمری نداشت ‏و یوونتوس دوباره پیش افتاد. بانوی پیر با نتیجه ۲–۱ به رختکن ‏رفت‎.

نیمه دوم: باران گل و بازگشت دراماتیک

در شروع نیمه دوم، اینتر پرانرژی‌تر ظاهر شد. تغییرات تاکتیکی و ‏تعویض‌های متوالی کیوو چهره تیم را دگرگون کرد. در دقیقه ۶۵، بار ‏دیگر چالهان‌اوغلو درخشید. او با شوتی تماشایی دومین گل خود را ‏به ثمر رساند و نتیجه را ۲–۲ کرد‎.

این گل، اعتمادبه‌نفس اینتری‌ها را بالا برد. فشار حملات ادامه یافت ‏و سرانجام در دقیقه ۷۵، مارکوس تورام از روی یک ضربه کرنر توپ را ‏با قدرت وارد دروازه کرد تا اینتر برای نخستین بار در بازی پیش بیفتد. ‏شادی هواداران نراتزوری وصف‌ناپذیر بود‎.

اما دربی ایتالیا همیشه غیرقابل پیش‌بینی است. تنها چند دقیقه ‏بعد، در دقیقه ۸۲، یوونتوس دست به ضدحمله‌ای برق‌آسا زد. این بار ‏خفرن تورام، برادر مارکوس تورام، با حضور در محوطه جریمه و ‏ضربه‌ای دقیق سومین گل یوونتوس را ثبت کرد. نتیجه دوباره برابر ‏شد: ۳–۳‌‎!

پایان پرهیجان و گل چشم‌نواز آدزیچ

در دقایق پایانی، هر دو تیم فرصت‌هایی داشتند. ‎ ‎اوپندا برای ‏یوونتوس می‌توانست گل چهارم را به ثمر برساند، اما ضربه‌اش را ‏زومر مهار کرد. تغییرات پایان بازی مثل ورود جاناتان دیوید و دارمیان، ‏ریتم بازی را اندکی تغییر داد، اما هیچ‌کدام از دو تیم نتوانستند برتری ‏را تثبیت کنند‎. ‎

تا اینکه در دقیقه ۹۰+۱ نوبت به واسیلیه آدزیچ رسید تا به ستاره ‏اصلی این دربی تبدیل شود. یوونتوس در لحظه‌ای غیر قابل جبران ‏ضربه نهایی را زد و نتیجه را ۴–۳ کرد. بانوی پیر در وقت‌های ‏تلف‌شده پیش افتاد تا این دربی تا سال‌ها در حافظه‌ها ماندگار شود. ‏

این بار قهرمان غیرمنتظره کسی نبود جز آدزیچ جوان. ‎ ‎او توپ را از ‏جاناتان دیوید دریافت کرد، با یک مهار آماده‌اش ساخت و سپس ‏شلیک سهمگینی روانه دروازه کرد. توپ از دستان یان زومر عبور کرد و ‏در گوشه چپ دروازه آرام گرفت‎. ‎

ورزشگاه تورین از شادی منفجر شد. یوونتوس پس از جنگی نفس‌گیر ‏و پرهیجان در برابر اینتر، در واپسین لحظات طعم برتری را چشید. ‏چه پایانی برای این جدال تاریخی. ‏

