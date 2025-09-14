یووه - اینتر: شکوه فوتبال در آلیانزِ تورین

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ نبرد سنتی فوتبال ایتالیا، دربی ایتالیا میان یوونتوس و اینتر، یک بار دیگر به جدالی دراماتیک و پرهیجان، پرگل و جنجالی بدل شد. دیداری که در تورین برگزار شد، با گلهای تماشایی، نمایشهای تکنیکی و تاکتیکی خیرهکننده و لحظات دراماتیک تا واپسین دقایق تماشاگران را روی صندلیهایشان میخکوب کرد. کسی فکرش را میکرد که بازی تا دقیقه ۹۰ با نتیجه ۳-۳ دنبال شود و یک ستاره جوان به نام واسیلیه آدزیچ در وقتهای تلف شده پیروزی را به یوونتوس هدیه بدهد؟
در این دربی ترکها حاکم میدان بودند. هاکان چالهاناوغلو با دو گل تماشایی بار دیگر نشان داد رهبر واقعی خط میانی اینتر است. در سوی مقابل، پدیده جوان یوونتوس، کنان ییلدیز، با یک گل خیرهکننده و یک پاس گل نقشی تعیینکننده در جریان بازی ایفا کرد. هنرنمایی درخشان این دو ستاره باعث شد دربی ایتالیا رنگ و بوی خاصی بگیرد و نام آنها بیش از هر بازیکن دیگری در تیترها بدرخشد. البته باید به گلزنی دو برادر هم اشاره کرد. مارکوس تورام برای اینتر و دقایقی بعد برادر او خفران تورام برای یوونتوس.
نیمه نخست: یوونتوس برتر و گلهای دیدنی
بازی از همان لحظات ابتدایی پرتنش آغاز شد. اینتر با پرس سنگین شروع کرد، اما یوونتوس خیلی زود ابتکار عمل را به دست گرفت. در دقیقه ۱۳، یک حرکت تیمی عالی از بانوی پیر به ثمر نشست. کریستین کلی با ضربهای دقیق و محکم توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۱–۰ شود. این گل شوکی زودهنگام به اینتر بود. تیم کیوو که انتظار چنین ضربهای را نداشت، در دقایق بعد حملات متعددی روی دروازه یوونتوس تدارک دید. ضربه سر باستونی و شوت از راه دور مخیتاریان موقعیتهای جدی بودند، اما توپ به تور نرسید. با این حال، مقاومت یوونتوس در دقیقه ۲۹ در هم شکست. هاکان چالهاناوغلو با شوتی سهمگین و تماشایی از پشت محوطه توپ را به تور دوخت تا بازی به تساوی کشیده شود. یک گل کلاسیک از ستاره ترک که بار دیگر ارزش خود را در میانه میدان ثابت کرد. .اما این پایان کار نیمه اول نبود. در دقیقه ۳۷، نوبت به پدیده ترک یوونتوس، کنان ییلدیـز رسید. او با حرکتی انفرادی و ضربهای غیرقابل مهار توپ را به زاویه بالای دروازه فرستاد. واکنش زومر ثمری نداشت و یوونتوس دوباره پیش افتاد. بانوی پیر با نتیجه ۲–۱ به رختکن رفت.
نیمه دوم: باران گل و بازگشت دراماتیک
در شروع نیمه دوم، اینتر پرانرژیتر ظاهر شد. تغییرات تاکتیکی و تعویضهای متوالی کیوو چهره تیم را دگرگون کرد. در دقیقه ۶۵، بار دیگر چالهاناوغلو درخشید. او با شوتی تماشایی دومین گل خود را به ثمر رساند و نتیجه را ۲–۲ کرد.
این گل، اعتمادبهنفس اینتریها را بالا برد. فشار حملات ادامه یافت و سرانجام در دقیقه ۷۵، مارکوس تورام از روی یک ضربه کرنر توپ را با قدرت وارد دروازه کرد تا اینتر برای نخستین بار در بازی پیش بیفتد. شادی هواداران نراتزوری وصفناپذیر بود.
اما دربی ایتالیا همیشه غیرقابل پیشبینی است. تنها چند دقیقه بعد، در دقیقه ۸۲، یوونتوس دست به ضدحملهای برقآسا زد. این بار خفرن تورام، برادر مارکوس تورام، با حضور در محوطه جریمه و ضربهای دقیق سومین گل یوونتوس را ثبت کرد. نتیجه دوباره برابر شد: ۳–۳!
پایان پرهیجان و گل چشمنواز آدزیچ
در دقایق پایانی، هر دو تیم فرصتهایی داشتند. اوپندا برای یوونتوس میتوانست گل چهارم را به ثمر برساند، اما ضربهاش را زومر مهار کرد. تغییرات پایان بازی مثل ورود جاناتان دیوید و دارمیان، ریتم بازی را اندکی تغییر داد، اما هیچکدام از دو تیم نتوانستند برتری را تثبیت کنند.
تا اینکه در دقیقه ۹۰+۱ نوبت به واسیلیه آدزیچ رسید تا به ستاره اصلی این دربی تبدیل شود. یوونتوس در لحظهای غیر قابل جبران ضربه نهایی را زد و نتیجه را ۴–۳ کرد. بانوی پیر در وقتهای تلفشده پیش افتاد تا این دربی تا سالها در حافظهها ماندگار شود.
این بار قهرمان غیرمنتظره کسی نبود جز آدزیچ جوان. او توپ را از جاناتان دیوید دریافت کرد، با یک مهار آمادهاش ساخت و سپس شلیک سهمگینی روانه دروازه کرد. توپ از دستان یان زومر عبور کرد و در گوشه چپ دروازه آرام گرفت.
ورزشگاه تورین از شادی منفجر شد. یوونتوس پس از جنگی نفسگیر و پرهیجان در برابر اینتر، در واپسین لحظات طعم برتری را چشید. چه پایانی برای این جدال تاریخی.
