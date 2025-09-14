کشف جسد مرد جوان و دختر غریبه در پارکینگ ویلا!

گزارش گم شدن یک مرد جوان به پلیس، ماموران را به خانه‌ای ویلایی کشاند که آنجا جسد او به همراه یک دختر غریبه درون خودرو کشف شد.

با مراجعه مردی به کلانتری نجفی مشهد مبنی بر اینکه برادرش از سه‌شنبه قبل به طور ناگهانی گم شده و گوشی تلفن او نیز خاموش است، تحقیقات گسترده‌ای توسط عوامل انتظامی آغاز شد و دامنه تحقیقات در عصر روز جمعه گذشته به پارکینگ منزل ویلایی کشید.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، وقتی نیروهای انتظامی با ریموت در پارکینگ را گشودند، با اجساد پسر۳۶ ساله و دختر غریبه‌ای روبه‌رو شدند که به طرز مشکوکی درون خودرو جان خود را از دست داده بودند.



طولی نکشید که با دستورهای ویژه وحید خاکشور قاضی ویژه قتل عمد مشهد بررسی‌های پلیسی ادامه یافت و مشخص شد آنها احتمالا دچار گازگرفتگی شده‌اند چراکه درب پارکینگ بسته بود و سوئیچ باز خودرو و همچنین قرار داشتن کولر در وضعیت روشن و اتمام بنزین باک بیانگرآن بود که دختر و پسر مذکور در فضای مسقف، با انتشار گاز منواکسید کربن، به دام قاتل نامرئی افتاده‌اند.

با انتقال اجساد قربانیان این حادثه تاسف‌بار به پزشکی قانونی، بررسی‌های پلیس برای شناسایی هویت دختری که لوازم استعمال مواد مخدر صنعتی نیز در کیف وی وجود داشت، ادامه دارد.