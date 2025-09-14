کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده+عکس

تصاویر و فیلم‌هایی از حضور ترامپ در مراسم بیست‌وچهارمین سالگرد ۱۱ سپتامبر در واشنگتن دی‌سی منتشر شده که نشان می‌دهد یک طرف از صورت او دچار افتادگی و احتمالا به یک سکته خفیف مغزی دچار شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ اطرافیان این حیوان زبان‌بسته باید فکری به حالش بکنند که هم خودش راحت شود و هم مردم آمریکا و سایر ملت‌ها از شرش خلاص بشوند!

انتشار تصاویر جدید از ترامپ؛ گمانه‌زنی‌ها درباره سکته مغزی جزئی بالا گرفت

این موضوع پس از مشاهده کبودی‌های اخیر روی دست ترامپ، بار دیگر شایعاتی درباره وضعیت جسمانی او را داغ کرده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند که او احتمالاً دچار سکته مغزی جزئی شده، در حالی که اکونومیک تایمز گزارش داده بسیاری از کاربران از بی‌توجهی سی‌ان‌ان به این وضعیت انتقاد کرده‌اند.