کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده+عکس

تصاویر و فیلم‌هایی از حضور ترامپ در مراسم بیست‌وچهارمین سالگرد ۱۱ سپتامبر در واشنگتن دی‌سی منتشر شده که نشان می‌دهد یک طرف از صورت او دچار افتادگی و احتمالا به یک سکته خفیف مغزی دچار شده است.
کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده+عکس

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ اطرافیان این حیوان زبان‌بسته باید فکری به حالش بکنند که هم خودش راحت شود و هم مردم آمریکا و سایر ملت‌ها از شرش خلاص بشوند!

انتشار تصاویر جدید از ترامپ؛ گمانه‌زنی‌ها درباره سکته مغزی جزئی بالا گرفت

تصاویر تازه‌ای از دونالد ترامپ در مراسم بیست‌وچهارمین سالگرد ۱۱ سپتامبر در واشنگتن دی‌سی منتشر شده که در آن یک سمت صورت او دچار افتادگی به نظر می‌رسد. 

کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده!

این موضوع پس از مشاهده کبودی‌های اخیر روی دست ترامپ، بار دیگر شایعاتی درباره وضعیت جسمانی او را داغ کرده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند که او احتمالاً دچار سکته مغزی جزئی شده، در حالی که اکونومیک تایمز گزارش داده بسیاری از کاربران از بی‌توجهی سی‌ان‌ان به این وضعیت انتقاد کرده‌اند.

کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده!

کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده!

کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده!

 

ترامپ سکته مغزی روزنامه کیهان خبر فوری بیماری
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
5
10
پاسخ
انشالله ترامپ و نتانیاهو به بدترین دردها گرفتار بشن
و به بدترین مرگها بمیرن بعد از کشتن ده ها هزار انسان بیگناه در غزه مخصوصا کودکان بیگناه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تشخیص دکتر حسین شریعتمداری فوق تخصص همه چیز، تشخیص کاملا درست است. نیاز به انجام آزمایشات پرهزینه نیست
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
5
9
پاسخ
انشالله به زودی میره جهنم کل دنیا از شررش راحت میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
از شر ترامپ راحت میشه به شر معاونش گرفتار میشه
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
7
5
پاسخ
این کارها می کنه دیده بشه نگران نباشید بادمجان بم آفت نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
7
10
پاسخ
رئیس جمهور به این میگن که بخاطر فشار کاری کارش به بیمارستان بکشه

نه مسئولای ما که با این همه مشکلات عین خیالشون نیست
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
3
14
پاسخ
حالا ترامپ سکته مغزی کرده باشد

فلج شده باشد
یا اینکه فورا بمیرد

چه دردی از دردهای ما دوا خواهد شد جناب کیهان؟

به جای انتشار چنین اخباری پیگیر مصائب و مشکلات مردم باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
بهتر نيست براي خودمان دعا كنيم.
با نفرين وضع اقتصادي ما بهبود نخواهد يافت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
بزک نمیر بهار میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
انشالله بمیره که دنیا رو به آشوب کشیده ولی سکته مغزی نیست، خط ابروها متقارن هست لذا به نظر میرسه Bell's palsy(فلج بل) باشه عصب فاسیال صورت دچار فلج میشه به دلایل مختلف، یک سمت صورت رو درگیر میکنه
