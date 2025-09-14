کیهان: ترامپ سکته مغزی کرده+عکس

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ اطرافیان این حیوان زبانبسته باید فکری به حالش بکنند که هم خودش راحت شود و هم مردم آمریکا و سایر ملتها از شرش خلاص بشوند!
انتشار تصاویر جدید از ترامپ؛ گمانهزنیها درباره سکته مغزی جزئی بالا گرفت
تصاویر تازهای از دونالد ترامپ در مراسم بیستوچهارمین سالگرد ۱۱ سپتامبر در واشنگتن دیسی منتشر شده که در آن یک سمت صورت او دچار افتادگی به نظر میرسد.
این موضوع پس از مشاهده کبودیهای اخیر روی دست ترامپ، بار دیگر شایعاتی درباره وضعیت جسمانی او را داغ کرده است. برخی کاربران شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند که او احتمالاً دچار سکته مغزی جزئی شده، در حالی که اکونومیک تایمز گزارش داده بسیاری از کاربران از بیتوجهی سیانان به این وضعیت انتقاد کردهاند.
