اذعان موسسه وایزمن به تخریب ۵۰ آزمایشگاه در حمله ایران

رئیس شورای علمی موسسه وایزمن اعلام کرد که ۵۰ آزمایشگاه وابسته به این موسسه تحقیقاتی در حملات موشکی ایران تخریب شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۵۹
538 بازدید
اذعان موسسه وایزمن به تخریب ۵۰ آزمایشگاه در حمله ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس شورای علمی موسسه تحقیقاتی وایزمن رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما با تحریم از سوی موسسات و دانشگاه‌های بین‌المللی مواجه هستیم که از همکاری با ما در زمینه‌های علمی و دانشگاهی خودداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: دو موشکی که در حمله ایران به موسسه وایزمن اصابت کرد، خسارات گسترده‌ای به اموال، مواد و نتایج آزمایش‌ها وارد کرد که ما نمی‌توانیم آنها را تکرار کنیم.

رئیس شورای علمی موسسه وایزمن گفت: میزان تخریب در این موسسه به ۵۰ آزمایشگاه، به همراه مقدار زیادی از اموال و تجهیزات رسیده است و دانشجویان کاری برای انجام دادن ندارند.

