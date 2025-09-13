اذعان موسسه وایزمن به تخریب ۵۰ آزمایشگاه در حمله ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس شورای علمی موسسه تحقیقاتی وایزمن رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما با تحریم از سوی موسسات و دانشگاههای بینالمللی مواجه هستیم که از همکاری با ما در زمینههای علمی و دانشگاهی خودداری میکنند.
وی تصریح کرد: دو موشکی که در حمله ایران به موسسه وایزمن اصابت کرد، خسارات گستردهای به اموال، مواد و نتایج آزمایشها وارد کرد که ما نمیتوانیم آنها را تکرار کنیم.
رئیس شورای علمی موسسه وایزمن گفت: میزان تخریب در این موسسه به ۵۰ آزمایشگاه، به همراه مقدار زیادی از اموال و تجهیزات رسیده است و دانشجویان کاری برای انجام دادن ندارند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید