تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی بانک دی برای کسب و کارها

طرح «کسب و کار» بانک دی با امکان اعطای تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال ویژه صاحبان کسب و کارها آغاز شد.
تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی بانک دی برای کسب و کارها

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، در این طرح امکان اعطای تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال، در قبال ایجاد میانگین لازم در سپرده‌های کوتاه مدت و حساب قرض‌الحسنه جاری، به تمامی صاحبان کسب و کارها وجود دارد. 

حداقل دوره سپرده‌گذاری در این طرح ۲ ماه و حداکثر ۱۸ ماه است و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط ۶۰ ماه خواهد بود و نرخ تسهیلات از صفر تا ۲۳ درصد است. 

از دیگر قابلیت‌های این طرح برای صاحبان کسب و کارها، استفاده از امتیاز میانگین و گردش حساب کسب و کار برای کارکنان شرکت یا سازمان است. بر این اساس کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها از امتیاز میانگین و گردش حساب شرکت و سازمان خود نزد بانک دی می‌توانند از کالا و خدمات سایر شرکت‌ها (با نرخ صفر تا ۲۳ درصد و اقساط کوتاه مدت تا ۶۰ ماه) خرید اعتباری کنند.

بانک دی پرداخت تسهیلات کسب و کار
