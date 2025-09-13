En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
محسن رضایی:

باید با تشکیل ائتلاف نظامی مقابل اسرائیل ایستاد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: باید با تشکیل ائتلاف نظامی مقابل اسرائیل ایستاد.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۴۰
| |
309 بازدید
باید با تشکیل ائتلاف نظامی مقابل اسرائیل ایستاد
اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن رضایی اسرائیل ایران کشورهای اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی ائتلاف نظامی خبر فوری
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمی‌دانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسرائیل: برنامه هسته‌ای ایران نابود نشده است
فعال شدن «مکانیسم ماشه» احتمال جنگ را افزایش می‌دهد/ صحبت‌ها در خصوص «تغییر نظام» ایران غیر واقعی است
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
هشدار لاریجانی: با دیوانگی رژیم صهیونیستی مقابله کنید
محسن رضایی: از خشم ملت‌های مسلمان بترسید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZXE
tabnak.ir/005ZXE