به گزارش تابناک به نقل از مهر، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) در نخستین جلسه شورای توسعه کشت فرا سرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: کشت فرا سرزمینی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که در کشور مطرح شده اما تاکنون آن طور که باید و شاید عملیاتی و جدی و اجرایی نبوده و اغلب به صورت جسته و گریخته کارهایی توسط افراد با توانمندی‌ها و اطلاعات و مدیریت خودشان در برخی کشورها انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق کشت فرا سرزمینی در سطحی که کشور در اقتصاد کلان خود از آن منتفع شود، اتفاق شاخصی رخ نداده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و محدودیتی که در آب و خاک داریم در نظر داریم جدی‌تر به موضوع کشت فرا سرزمینی بپردازیم تا مقداری فشار از سر زمینمان کاسته شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرایط همکاری و حضور در کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان، کنیا و… فراهم است، در اکثر این کشورها در اسنادی که تهیه و تدوین شده، آمده است که زمین در اختیار مجموعه‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار دهند تا کشت فرا سرزمینی عملیاتی شود.

نوری با تاکید بر اینکه رویه موجود جوابگوی نیازهای امروز ما نیست، لازم است برای نیازهای جدیدی که به وجود آمده و به تبع آن سوالات و دغدغه‌هایی که ایجاد می‌شود، پاسخ مناسب وجود داشته باشد. به همین خاطر در نظر داریم تا دستورالعمل جامعی تدوین شود تا در عین چابک و پاسخگو بودن نسبت به نیازهای روز، هدف‌گذاری مورد نظر قانون گذار در برنامه هفتم توسعه را نیز پوشش دهد.