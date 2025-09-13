En
اعلام مدت زمان دوری ترابی از میادین

پزشک تیم فوتبال تراکتور گفت: مهدی ترابی پس از ۱۰ الی ۱۴ روز به تمرینات گروهی بازمی‌گردد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اکبر مرادی پزشک تیم تراکتور اعلام کرد: مهدی ترابی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ در دیدار با آلومینیوم اراک، نیازمند ۱۰ تا ۱۴ روز استراحت و طی روند درمانی است و پس از ارزیابی‌های مجدد به تمرینات گروهی بازمی‌گردد.

مرادی افزود: باشگاه تراکتور کلینیک مجهز فیزیوتراپی دارد و روند درمانی این بازیکن طبق پروتکل‌های پزشکی از امروز آغاز شده است.

پزشک تیم تراکتور تأکید کرد: مهدی هاشم‌نژاد نیز مصدومیتی ندارد و تمامی شایعات منتشرشده درباره وضعیت ترابی و هاشم‌نژاد تکذیب می‌شود.

 با این شرایط ترابی دیدار‌های هفته چهارم و پنجم مقابل سپاهان و فجر سپاسی را از دست می‌دهد.

